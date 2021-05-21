La cantante Cher celebra 75 años de vida con una película biográfica.

La cantante Cher celebró 75 años de vida este 20 de mayo, con el aununcio de una película biográfica. Judy Craymer y Gary Goetzman, productores de 'Mamma Mia!', serán quienes produzcan la cinta de la cantante.

Por medio de su cuenta de Twitter, la ganadora del Oscar dio a conocer que la productora Universal tiene el visto bueno y han iniciado los preparativos para presentar su vida en la pantalla grande.

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OH ....FORGOT I HAVE ANOTHER SURPRISE‼️‼️ I THINK I CAN TELL YOU IN A MONTH....BUT ITS WAAAAAYYY COOL.,&&

4 MY AGE ITS A MIRACLE — Cher (@cher) May 20, 2021

Universal está preparando una biopic con mis amigos Judy Craymer y Gary Goetzman como productores. Ellos han producido películas como Mamma Mia! Mi querido amigo, desde hace cuatro años, el legendario ganador del Oscar, Eric Roth, escribirá el guion

Cher también participará como productora, pero aún se desconoce el nombre de la cinta de la estrella que ha inspirado a muchas generaciones.

Cher es un ícono de la música

Chelilyn Sarkisian, mejor conocida como Cher, se ha convertido en un ícono de la música y de la cultura pop, imponiendo estilos en el mundo de la moda, el entretenimiento y el cine.

“Hacer feliz a la gente. Suena cursi, pero lo digo en serio. Me encanta poder tomar a la audiencia y trasladarla a un lugar diferente

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