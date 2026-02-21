Eric Dane, 53 años, actor de Grey’s Anatomy: “Luchen con cada parte de su ser y con dignidad. Cuando enfrenten desafíos, de salud o de otro tipo, luchen. Nunca se rindan”

De las palabras más emotivas que dijo Eric Dane antes de morir el pasado 19 de febrero resalta la frase: "luchen con cada parte de su ser y con dignidad. Cuando enfrenten desafíos, de salud o de otro tipo, luchen. Nunca se rindan", la cual remató en su entrevista con: "Luchen hasta su último aliento". La entrevista formó parte del programa Famous Last Words, formato que se ha vuelvo viral ya que entrevistan a gente que podría morir pronto y una vez que fallecen se publica la entrevista con sus últimas palabras.

Además de hablar sobre su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica, Eric Dane, sabiendo que esas iban a ser sus últimas palabras frente a las cámaras, dedicó un mensaje conmovedor hacia sus hijas, dos de las personas más importantes de su vida, a quienes les dijo: "Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Ustedes son todo para mí. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras".

El actor conocido por su papel como Mark Sloan en Grey's Anatomy, demostró ser una persona llena de resiliencia y deseo por vivir, la ELA le fue diagnosticada en los últimos meses del 2025 y aún sabiendo que se trataba de una enfermedad que no cuenta hasta el día de hoy con una cura, Dane decidió mantenerse sobre la misma línea: luchar para vivir lo más posible y estar en cada una de las etapas de sus dos hijas.

Con anterioridad, Eric Dane había dado declaraciones respecto a que le molestaba su diagnóstico porque su padre había fallecido cuando él era joven, y sabía que en algún momento dejaría a sus hijas sin un papá.

Además Dane dedicó sus últimos momentos de vida para concientizar respecto a la ELA, apoyando lo más posible a la investigación para que esta tuviera una cura. Hasta su último aliento Eric Dane fue y pasará a la memoria colectiva como una persona que decidió continuar viviendo, sin dejar que su enfermedad lo tirara emocionalmente.

Te puede interesar: ¿Cuál fue el último trabajo de Eric Dane? Esto dejó grabado

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, también conocida como ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que progresa y afecta a las neuronas del sistema motriz, las encargadas de controlar los movimientos del cuerpo como caminar, hablar, tragar o respirar.

La ELA no afecta a nivel cognitivo, por lo que la persona que la padece está atento de que su cuerpo ha dejado de funcionar y no puede hacerlo responder.