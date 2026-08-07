Cincinnati vs. Pumas: Hora EXACTA de transmisión del partido de la Leagues Cup 2026 para ver desde Estados Unidos

Los Pumas de la Universidad se enfrentarán al FC Cincinnati este viernes 7 de agosto del 2026, dentro de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el encuentro se llevará a cabo dentro del TQL Stadium y, si no quieres perderte nada de este partido, aquí te contamos todo lo que debes saber para poder verlo desde los Estados Unidos.

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¿A qué hora ver el encuentro de Cincinnati vs. Pumas desde los Estados Unidos?

El partido de Pumas de la Universidad contra el FC Cincinnati se llevará a cabo este viernes 7 de agosto dentro del TQL Stadium, y podrás seguir el encuentro en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México). No obstante, si quieres seguir el juego desde los Estados Unidos, aquí te contamos todo lo que debes saber:

Horarios en Estados Unidos

Tiempo del Este (EY): Para Nueva York, Miami, Cincinnati, Atlanta, Detroit: El partido comenzará en punto de las 20:00 horas.

Tiempo del Centro (CT): Para Chicago, Houston, Dallas, Nashville, Nueva Orleans: El encuentro se llevará a cabo a punto de las 19:00 horas.

Tiempo de la montaña (MT): Para Denver, Phoenix, Salt Lake City, Albuquerque: El encuentro comenzará a punto de las 18:00 horas.

Tiempo del Pacífico (PT): Para Los Ángeles, Las Vegas, Seattle, San Francisco: El encuentro comenzará a punto de las 16:00 horas.

Los Pumas de la Universidad buscarán este viernes un resultado positivo al enfrentarse contra el FC Cincinnati, que les permita avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup 2026. No obstante, recuerda que puedes seguir toda la pasión futbolera de la Liga MX, por Azteca 7 Azteca 7 y todas nuestras redes sociales oficiales.