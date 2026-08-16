Así apoyó el público a un jugador de futbol tras su dolorosa pérdida: “El cielo tiene una estrellita más”

El estadio Rat Verlegh, en Breda, Países Bajos, se convirtió en el escenario de un muy emotivo homenaje para el jugador Mats Seuntjens y su pareja, Elba. Resulta que hace unos días, la pareja perdió a su hija recién nacida, Celine Inaya Seuntjens Silva. Fue por ese motivo que los aficionados que asistieron al partido entre NAC Breda y VVV-Venlo acompañaron a la pareja desde las gradas con cánticos, luces y una pancarta que resumió el sentimiento de toda la noche: “El cielo tiene una estrellita más”.

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¿Cómo apoyaron los aficionados a Mats Seuntjens?

El adorable momento quedó grabado y muestra cómo más de 8 mil personas se pusieron de pie para corear el nombre de Mats y acompañar a su familia. Además, como un toque extra a su gesto, los aficionados encendieron luces y bengalas, creando una imagen que el propio NAC Breda describió como un homenaje bajo el cielo estrellado de Breda.

Sus compañeros, e incluso el equipo rival, permanecieron en el terreno de juego para participar en el bonito gesto. Muchos señalan que esta unión es lo que hace bello el deporte, pues durante unos minutitos la rivalidad no existía en la cancha.

¿Qué decía la pancarta dedicada a su hija?

Uno de los momentos que hicieron que a más de uno se le escaparan las lágrimas fue cuando apareció una pancarta con la frase “El cielo tiene una estrellita más”, mensaje que rápidamente se convirtió en uno de los símbolos del homenaje.

Ese mensaje, junto a los aplausos y cánticos dirigidos a Mats y Elba, llegó al corazón de la pareja que, llena de emoción y dolor, se abrazó en medio del campo, agradecida por el apoyo y extrañando a su pequeña.

¿Qué dijo el NAC Breda sobre el homenaje?

El club compartió el momento en sus redes sociales y señaló que la pérdida de la hija de Mats y Elba había conmocionado profundamente a toda la comunidad. El equipo resumió el significado de la jornada con una frase sencilla: “Mucho más que fútbol...”.