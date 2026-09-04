La app para ver gratis y en vivo el FC Juárez vs. Pachuca, partido de la Liga BBVA MX

Este viernes la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX arranca con uno de los duelos más esperados para la afición tuza, ya que este 4 de septiembre el Pachuca se enfrentará contra FC Juárez, un partido en el que ambos equipos buscarán darlo todo para llevarse los 3 puntos correspondientes.

Pese al camino que han tenido ambas escuadras durante este torneo, lo mejor es que en esta ocasión los aficionados podrán seguir el encuentro de manera gratuita y en cualquier lugar desde la App de Tv Azteca y la transmisión de Azteca 7.

¿Cómo llegan FC Juárez y Pachuca al encuentro?

Previo al duelo entre los equipos mexicanos el panorama no es sencillo para ninguno, ya que, Juárez llega después de sufrir una goleada de 4-0 ante Toluca, resultado que significó su sexta derrota consecutiva en el torneo y el cual los coloca en el último lugar de la tabla general . Aunque los resultados no han sido favorables, el encuentro de hoy también marcará el debut de Gustavo Lema como entrenador del conjunto fronterizo.

Por otro lado, Pachuca tampoco atraviesa su mejor momento ya que acumulan cinco partidos sin ganar en Liga MX y llegan después de empatar 1-1 frente a Chivas.

¿A qué hora juegan y dónde será el FC Juárez vs. Pachuca?

Como lo mencionamos anteriormente, el partido está programado para llevarse a cabo este viernes 4 de septiembre de 2026 en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Chihuahua, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo tener gratis la app de TV Azteca para ver el partido?

El partido entre FC Juárez y Pachuca podrás seguirlo EN VIVO y GRATUITO mediante la programación de Azteca 7, la cual iniciará 10 minutos antes, esto quiere decir que los aficionados disfrutarán de los comentarios y análisis de nuestros comentaristas a partir de las 20:50 pm.

Sin embargo, si no tienes oportunidad de contar con un televisor para ver el partido, puedes seguirlo mediante la Aplicación de Tv Azteca en Vivo o Azteca Deportes las cuales pueden descargarse de manera gratuita para dispositivos Android y iPhone. También puedes acceder a la transmisión de TV Azteca desde su sitio oficial, donde la televisora ofrece programación en vivo y gratuita.