Fecha y hora EXACTA del Atlante vs. León, partido de la Liga BBVA MX para ver desde Estados Unidos
Inicia la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Entre los duelos de la semana se encuentra el Atlante vs. León. Aquí te compartimos la hora de transmisión en USA.
¡Arranca la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX! Entre los duelos a disputarse esta semana se encuentra el Atlante vs. León, el cual se llevará a cabo la noche de este viernes, 28 de agosto, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México en punto de las 7:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a la diferencia horaria con Estados Unidos, la hora exacta de transmisión puede variar. A continuación, te compartimos los horarios para ver el partido en cada región de la Unión Americana, para que no te pierdas ni un sólo momento en vivo.
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Atlante vs. León: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos
El encuentro entre el Atlante vs. León de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo este viernes, 28 de agosto, en el Estadio Banorte, al sur de la Ciudad de México. El balón comenzará a rodar en punto de las 7:00 p.m. (hora local). Debido a la diferencia horaria con Estados Unidos y los diversos husos que se manejan en el país, a continuación te compartimos la hora EXACTA de la transmisión del partido, según la región en la que te encuentres:
- Horario del Pacífico (PT): 6:00 p.m.
- Horario de la Montaña (MT): 7:00 p.m.
- Horario del Centro (CT): 8:00 p.m.
- Horario del Este (ET): 9:00 p.m.
Si desconoces bajo qué zona horaria estás, te dejamos un mapa con los diversos husos horarios del país. Sólo identifica la ubicación en la que te encuentres y así sabrás a qué hora seguir la transmisión del partido completamente en vivo.
¿Qué esperar del Atlante vs. León de este viernes, 28 de agosto?
El León llega al partido de este viernes por encima de su rival, en la octava posición de la tabla, con nueve puntos. Si bien los Panzas Verdes arrancaron flojos, sumando dos derrotas consecutivas, lograron reponerse con tres victorias; mientras que el Atlante está en el treceavo lugar, al sumar dos derrotas, dos empates y una sola victoria, por lo que su desempeño será clave para lo que se avecina en el torneo.
Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX: calendario completo
Estos son todos los partidos programados para la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de La Liga BBVA MX:
Viernes, 28 de agosto
- Necaxa vs. Cruz Azul
- Atlante vs León
- Xolos vs Pumas
Sábado, 29 de agosto
- Atlas vs Querétaro
- América vs Puebla
- Santos vs Tigres
Domingo, 30 de agosto
- Toluca vs FC Juárez
- Monterrey vs Atlético de San Luis