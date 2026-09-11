Hora EXACTA de inicio del partido de Atlante vs. Pachuca, de la Liga BBVA MX, para ver en Azteca 7

¡Es Viernes Botanero en Azteca 7! La noche de este 11 de septiembre el Estadio Banorte, al sur de la Ciudad de México, se convertirá en sede del duelo entre Atlante vs. Pachuca, como parte de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026. El encuentro podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO a través de nuestra señal. Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un solo momento del partido.

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¿A qué hora empieza el Atlante vs. Pachuca?

El duelo entre Atlante vs. Pachuca se celebrará la noche de este viernes, 11 de septiembre, en el Estadio Banorte. El balón comenzará a rodar en punto de las 9:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, la transmisión en Azteca 7 arranca a las 8:50 p.m., con una breve previa a cargo de los mejores comentaristas deportivos del país.

¿Cómo y dónde ver el Atlante vs. Pachuca GRATIS y EN VIVO por Azteca 7?

El partido podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7, ya sea que sintonices nuestro canal en TV abierta o ingreses a alguna de nuestras señales en streaming desde tu celular, tableta o computadora. Aquí te compartimos todos los medios disponibles para seguir el minuto a minuto del Atlante vs. Pachuca de esta noche:



TV: canal 7

canal 7 Transmisión online: sitio web oficial de Azteca 7

Vía streaming en apps móviles: TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes

¿Qué esperar del Atlante vs. Pachuca de HOY, 11 de septiembre?

Se espera que el duelo de esta noche sea sumamente reñido. Los Tuzos llegan al Coloso de Santa Úrsula tras una victoria y con un total de 8 puntos, ubicándose en el puesto número 12 de la tabla, mientras que el Potro de Hierro viene de un empate, con el que quedó en el lugar 14 con 7 puntos. ¿Quién se llevará las siguientes tres unidades? ¡Descúbrelo esta noche por Azteca 7!