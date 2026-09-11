Liga libre y gratis para ver EN VIVO el partido de Atlante vs. Pachuca, de la Liga BBVA MX

Este viernes 11 de septiembre, Atalanta enfrentará a Pachuca dentro de uno de los encuentros más esperados del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, y si no sabes cómo seguir el encuentro, recuerda que Azteca 7 contará con la transmisión en directo y totalmente GRATIS, por todas sus señales digitales y señal abierta de TV Azteca.

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¿Cómo ver GRATIS el partido entre Pachuca y Atlante por internet?

Para ver el partido entre Atlante y Pachuca en línea totalmente GRATIS, puedes hacerlo desde las señales digitales de TV Azteca, pues la transmisión comenzará de manera abierta en punto de las 20:50 horas (tiempo del centro de México) y por la señal digital de Azteca 7 (dando clic aquí) o desde cualquier buscador web.

Recuerda que también podrás seguir el juego por la App en VIVO, disponible tanto para Android como para iOS, la cual debes descargar, aceptar los permisos requeridos, iniciar sesión y esperar a que la transmisión digital comience. Además, también puedes seguir toda la contienda por nuestras redes sociales oficiales.

Todo sobre el partido entre Pachuca y Atlante

El encuentro de esta noche entre Los Potros de Hierro y Los Tuzos del Pachuca corresponde a la Jornada 8 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comenzará en punto de las 21 horas (tiempo del centro de México) dentro del Estadio Banorte (Estadio Azteca) y podrás seguir el encuentro GRATIS por Azteca 7 y todas las señales digitales de TV Azteca.

Es importante señalar que ambas escuadras llegan para buscar escalar posiciones dentro de la tabla. Mientras los Potros del Atlante, se encuentran en la decimocuarta posición, con 7 puntos, los Tuzos del Pachuca se encuentran en el undécimo lugar con 8 unidades, por lo que este encuentro será determinante para ambos equipos.