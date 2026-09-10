Hora de transmisión del Atlante vs. Pachuca, para ver el partido de la Liga BBVA MX desde Estados Unidos

Este viernes 11 de septiembre, Atlante se enfrentará a Pachuca dentro de la Jornada 8 del Apertura 2026, de la Liga BBVA MX. Y si tienes duda sobre a qué hora podrás ver el encuentro desde México o desde los Estados Unidos, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre los husos horarios y no perderte nada del esperado juego.

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Atlante contra Pachuca: ¿A qué hora ver desde los Estados Unidos?

De acuerdo con el programa oficial, el partido entre Atlante y Pachuca de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 se llevará a cabo este 11 de septiembre del 2026, en punto de las 21 horas (tiempo del centro de México), y podrás seguir el encuentro desde los Estados Unidos en los siguientes horarios divididos en las principales zonas horarias de los Estados Unidos.



Tiempo del Pacífico (PT) - 7:00 PM para: Ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Las Vegas.



Tiempo de la Montaña (MT) - 8:00 PM para: Ciudades como Denver, Phoenix, Salt Lake City y El Paso.



Tiempo del Centro (CT) - 9:00 PM para: Ciudades como Chicago, Houston, Dallas, San Antonio y la Ciudad de México.



Tiempo del Este (ET) - 10:00 PM para: Ciudades como Nueva York, Miami, Orlando, Washington D. C. y Atlanta.

¿Cuándo y por dónde ver el partido entre Atlante y Pachuca GRATIS desde México?

El partido entre los Potros de Hierro y el Pachuca se jugará este viernes 11 de septiembre en punto de las 21:00 horas. El esperado juego se llevará a cabo dentro del Estadio Banorte (Estadio Azteca) y, si no quieres perderte del encuentro, recuerda que Azteca 7 contará con la transmisión GRATIS y en directo, desde todas nuestras señales digitales activas, además de toda la cobertura deportiva por nuestras redes sociales oficiales.

