Hora de transmisión del Atlante vs. Pachuca, para ver el partido de la Liga BBVA MX desde Estados Unidos
Conoce la hora exacta del partido de Atlante vs. Pachuca de la Liga MX en Estados Unidos.
Este viernes 11 de septiembre, Atlante se enfrentará a Pachuca dentro de la Jornada 8 del Apertura 2026, de la Liga BBVA MX. Y si tienes duda sobre a qué hora podrás ver el encuentro desde México o desde los Estados Unidos, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre los husos horarios y no perderte nada del esperado juego.
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Atlante contra Pachuca: ¿A qué hora ver desde los Estados Unidos?
De acuerdo con el programa oficial, el partido entre Atlante y Pachuca de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 se llevará a cabo este 11 de septiembre del 2026, en punto de las 21 horas (tiempo del centro de México), y podrás seguir el encuentro desde los Estados Unidos en los siguientes horarios divididos en las principales zonas horarias de los Estados Unidos.
- Tiempo del Pacífico (PT) - 7:00 PM para: Ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Las Vegas.
- Tiempo de la Montaña (MT) - 8:00 PM para: Ciudades como Denver, Phoenix, Salt Lake City y El Paso.
- Tiempo del Centro (CT) - 9:00 PM para: Ciudades como Chicago, Houston, Dallas, San Antonio y la Ciudad de México.
- Tiempo del Este (ET) - 10:00 PM para: Ciudades como Nueva York, Miami, Orlando, Washington D. C. y Atlanta.
¿Cuándo y por dónde ver el partido entre Atlante y Pachuca GRATIS desde México?
El partido entre los Potros de Hierro y el Pachuca se jugará este viernes 11 de septiembre en punto de las 21:00 horas. El esperado juego se llevará a cabo dentro del Estadio Banorte (Estadio Azteca) y, si no quieres perderte del encuentro, recuerda que Azteca 7 contará con la transmisión GRATIS y en directo, desde todas nuestras señales digitales activas, además de toda la cobertura deportiva por nuestras redes sociales oficiales.