La app para ver EN VIVO y GRATIS el partido de Atlante vs. Pachuca

Este viernes 11 de septiembre se llevará a cabo la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los duelos programados es el de Atlante contra Pachuca en el cual ambas escuadras buscarán sumar tres puntos importantes.

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La buena noticia para los aficionados de ambos equipos es que no será necesario pagar una plataforma de streaming para vivir el encuentro EN VIVO, ya TV Azteca te llevará cada momento que se vive dentro de la cancha durante este encuentro del futbol mexicano.

¿Cómo llegan el Atlante y Pachuca al partido correspondiente de la Jornada 8?

Atlante llega con la intención de aprovechar su condición de local y volver a sumar de tres. Los Potros vienen de empatar 1-1 ante Atlas en la Jornada 7, resultado que les permitió rescatar un punto en su visita al Estadio Jalisco.

Por su parte, Pachuca llega con mayor confianza después de conseguir una victoria en su último compromiso. Los Tuzos derrotaron 2-0 a FC Juárez en la Jornada 7 y llegan con uno de los delanteros más destacados del campeonato: Salomón Rondón, quien suma siete goles y se encuentra liderando la tabla de goleo.

¿Cuál es la App para ver Atlante vs. Pachuca EN VIVO y GRATIS?

El partido que está programado para este viernes 11 de septiembre en el estadio Banorte de la Ciudad de México en punto de las 9:00 p.m. Sin embargo, la transmisión en televisión abierta de TV Azteca dará inició a las 8:45 p.m. para comenzar con los mejores comentarios de nuestros analistas.

Si no te quieres perder del partido entre Tuzos y Los Potros y no cuentas con una televisión, puedes seguir el juego mediante la Aplicación de TV Azteca en Vivo o Azteca Deportes, recuerda que esta puedes obtenerla de manera gratuita. También puedes seguir el encuntro en el sitio web de Azteca 7 dando click aquí.