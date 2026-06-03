Hora EXACTA para ver GRATIS Super Campeones: Rumbo al Mundial por Azteca 7

La espera está por terminar para los fanáticos del anime y el futbol. Finalmente, a partir de este 8 de junio de 2026, “Super Campeones: Rumbo al Mundial” regresa a la pantalla de Azteca 7 para acompañar a todos los aficionados en la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si te mueres por vivir la pasión del futbol una vez más junto a Oliver Atom, prepárate, pues ya tienes una cita a las 10:30 de la mañana para disfrutar completamente gratis de una de las historias deportivas más queridas de todos los tiempos.

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¿Dónde y a qué hora ver Super Campeones: Rumbo al Mundial?

Revive la nostalgia y la pasión del futbol con este estreno que tenemos preparado para ti este lunes 8 de junio a las 10:30 AM a través de las pantallas de Azteca 7. Si no tienes una televisión cerca, no te preocupes, también podrás seguir la serie a través del sitio web dando clic aquí. Sin duda, es una cita imperdible para todos aquellos fans que crecieron viendo y amando el futbol gracias a los espectaculares tiros de Oliver Atom.

¿Qué versión de Super Campeones llegará a Azteca 7?

Super Campeones es uno de los animes más populares de todos los tiempos, por lo que cuenta con varias temporadas, especiales y demás. En esta ocasión, prepárate para revivir la nostalgia con “Super Campeones: Rumbo al Mundial”, conocida internacionalmente como Road to 2002.

¿De qué trata “Super Campeones: Rumbo al Mundial”?

En esta adaptación seguiremos a Oliver Atom durante sus primeros pasos en el futbol profesional europeo, mientras busca triunfar en el Cataluña, el equivalente al FC Barcelona dentro del anime. Al mismo tiempo, Steve Hyuga inicia su propia aventura en una versión ficticia de la Juventus italiana. Ambos personajes continúan su camino para cumplir su sueño de convertirse en los mejores futbolistas del mundo.

¿Estás listo para vivir la pasión del anime y el futbol en Azteca 7?