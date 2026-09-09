OFICIAL: Azteca 7 transmitirá el partido de Atlante vs. Pachuca, así podrás verlo GRATIS y online

Este próximo viernes 11 de septiembre, la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta al Atlante contra la escuadra de Pachuca, en uno de los enfrentamientos determinantes para el resto de la contienda y, si no quieres perderte nada del encuentro, sigue la transmisión GRATIS y en DIRECTO por Azteca 7, y todas nuestras plataformas digitales oficiales, así como por nuestra señal abierta de televisión digital o desde la aplicación gratuita para dispositivos móviles.

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¿A qué hora y cómo ver el partido entre Atlante y Pachuca gratis por Azteca 7?

El partido entre Atlante y Pachuca se presenta como un duelo crucial para la continuidad de ambos equipos dentro del Torneo Apertura de la Jornada 8 de la Liga MX, en donde los Potros de Hierro llegan con 7 puntos en contra de los Tuzos del Pachuca, que cuentan con 8 puntos, lo que ha encendido la rivalidad entre las aficiones que buscan mantenerse dentro del juego.

El esperado encuentro se jugará el próximo viernes 11 de septiembre del año en curso en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) dentro del Estadio Banorte (Estadio Azteca). Este juego resulta determinante para las aspiraciones de los equipos que buscan llegar a la zona de Liguilla.

¿Cómo poder ver el juego GRATIS y en directo por Azteca 7?

Si quieres disfrutar del partido entre Atlante y Pachuca, completo, gratis y sin interrupciones, puedes seguir la transmisión por Azteca 7 desde señal abierta digital; también puedes ver el encuentro de manera remota e inalámbrica accediendo directamente a la transmisión oficial en línea de Azteca 7 o desde cualquier dispositivo con internet por medio de la APP en VIVO de TV Azteca. Además, puedes seguir toda la cobertura por todas nuestras redes sociales oficiales.