Hora EXACTA de inicio del partido Atlas vs. Monterrey, para ver hoy 01 de agosto desde Estados Unidos

¡El Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa! Este sábado, 1 de agosto, se juega el Atlas vs. Monterrey por la Jornada 3 en el Estadio Jalisco, ubicado en la ciudad de Guadalajara, México. Aquí te compartimos la HORA EXACTA de transmisión del partido en Estados Unidos para que no te pierdas ni un solo momento de este tan esperado duelo.

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Atlas vs. Monterrey: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El duelo entre los Rojinegros del Atlas y los Rayados del Monterrey se llevará a cabo la noche de este sábado, 1 de agosto, en el Estadio Jalisco, en la capital del estado, Guadalajara. El silbatazo inicial está programado a las 7:05 p.m. (hora local); no obstante, la transmisión estará disponible desde las 7:00 p.m. Debido a la diferencia horaria entre México y Estados Unidos, te compartimos la HORA EXACTA del partido para cada región en el país de las Barras y las Estrellas:



Hora del Pacífico (PT): 6:05 p.m.

6:05 p.m. Hora de la Montaña (MT): 7:05 p.m.

7:05 p.m. Hora del Centro (CT): 8:05 p.m.

8:05 p.m. Hora del Este (ET): 9:05 p.m.

En caso de que no sepas bajo qué zona horaria te encuentras, también te compartimos un mapa con los diversos husos horarios en Estados Unidos, según cada estado. Sólo identifica la zona en la que te encuentres y así sabrás a qué hora seguir el partido en vivo.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

¿Cómo se encuentra cada equipo previo al partido?

Los Rojinegros llegan al partido en la cuarta posición de la tabla, con 6 puntos, sólo por detrás del Tijuana (7), Pumas (6) y Cruz Azul (6); mientras que los Rayados del Monterrey se ubican hasta el onceavo lugar, con 3 puntos; por lo que se espera un duelo sumamente reñido, en el que los regiomontanos intentarán darlo todo por subir un peldaño más en la tabla, mientras que los tapatíos buscarán posicionarse como líderes.

Apertura 2026 Liga BBVA MX: ¿Qué partidos quedan de la Jornada 3?

A continuación, te compartimos los partidos restantes de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX:

Partidos del Sábado 1 de Agosto

Querétaro vs. Tigres: 7:00 pm (ET)

7:00 pm (ET) León vs. Pachuca: 9:00 pm (ET)

9:00 pm (ET) Atlas vs. Monterrey: 9:00 pm (ET)

9:00 pm (ET) Cruz Azul vs. Atlante: 11:00 pm (ET)

Partidos del Domingo 2 de Agosto