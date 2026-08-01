Hora EXACTA de transmisión del Querétaro vs. Tigres, partido de la Liga BBVA MX, para verlo en Estados Unidos

La Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa este sábado, 1 de agosto, con duelos verdaderamente imperdibles. Entre los encuentros más esperados de este fin de semana se encuentra el Querétaro vs. Tigres. Aquí te compartimos la HORA EXACTA de transmisión en Estados Unidos para que no te pierdas ni un sólo momento del partido.

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Querétaro vs Tigres: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El partido de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, entre los Gallos Blancos del Querétaro y el Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se llevará a cabo en el Estadio Corregidora, ubicado en Santiago de Querétaro. El balón comenzará a rodar en punto de las 5:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a la diferencia horaria con Estados Unidos, el inicio de la transmisión puede variar. Aquí te compartimos la HORA EXACTA del partido para cada región de la Unión Americana:



Hora del Pacífico (PT): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Hora de la Montaña (MT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Hora del Centro (CT): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Hora del Este (ET): 7:00 p.m.

Si desconoces bajo qué zona horaria te encuentras, no te preocupes. Aquí te compartimos un mapa con los diversos estados del país y su respectivo huso horario. Solo ubica la zona en la que te encuentres y así conocerás a qué hora podrás ver el partido en vivo.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Así se encuentra cada equipo previo al partido

De momento, los Gallos Blancos se ubican en la doceava posición de la tabla, con 3 puntos acumulados, mientras que Tigres está en el puesto número 15 con tan sólo un punto, por lo que se espera un duelo bastante reñido, con ambas escuadras intentando subir un peldaño más.

Apertura 2026 Liga BBVA MX: ¿Qué partidos quedan de la Jornada 3?

Estos son los partidos restantes de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX:

Partidos del Sábado 1 de Agosto

Querétaro vs. Tigres: 7:00 pm (ET)

7:00 pm (ET) León vs. Pachuca: 9:00 pm (ET)

9:00 pm (ET) Atlas vs. Monterrey: 9:00 pm (ET)

9:00 pm (ET) Cruz Azul vs. Atlante: 11:00 pm (ET)

Partidos del Domingo 2 de Agosto