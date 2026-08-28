Fecha y hora EXACTA de inicio del juego entre Atlas vs. Querétaro, para ver el partido de la Liga BBVA MX en Estados Unidos

La Jornada 6 del Apertura 2026 continúa. Este sábado, 29 de agosto, se disputará el Atlas vs. Querétaro en el Estadio Jalisco, en México. El encuentro se llevará a cabo en punto de las 5:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a los diversos husos horarios, la hora exacta de la transmisión en vivo puede variar en Estados Unidos. Aquí te compartimos a qué hora podrás seguir el partido en el país de las Barras y las Estrellas, según la región en la que te encuentres.

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Atlas vs. Querétaro: hora exacta de transmisión en Estados Unidos

El duelo entre el Atlas vs. Querétaro tendrá lugar en el Estadio Jalisco, ubicado en Guadalajara, Jalisco, México. El silbatazo inicial está programado en punto de las 5:00 p.m. (hora local) del sábado, 29 de agosto. Dado que en Estados Unidos se manejan distintos husos horarios, a continuación te compartimos la hora EXACTA de la transmisión en cada uno de ellos:



Horario del Pacífico (PT): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Horario de la Montaña (MT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Horario del Centro (CT): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Horario del Este (ET): 7:00 p.m.

Si no sabes bajo qué huso horario te encuentras, también te dejamos un mapa con la zona horaria que te corresponde según tu ubicación. Sólo identifica el estado en el que estés y así sabrás a qué hora podrás seguir la transmisión del partido en vivo.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

¿Qué esperar del Atlas vs. Querétaro del sábado, 29 de agosto?

El partido entre Atlas vs. Querétaro es uno de los más esperados de la Jornada debido a su histórica rivalidad. Por su lado, los Rojinegros llegan como uno de los equipos más fuertes de la Liga al estar en segunda posición de la tabla con 12 puntos, esto luego de sumar cuatro victorias y una sola derrota; mientras que los Gallos están en el décimo escalón con 10 puntos, dos victorias, dos derrotas y un empate.

¿Cuándo termina la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026? Calendario completo

La Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 concluye el domingo, 30 de agosto, con un último duelo entre Monterrey vs. Atlético de San Luis. Aquí te compartimos el calendario completo de partidos.

Viernes, 28 de agosto

Necaxa vs. Cruz Azul

Atlante vs León

Xolos vs Pumas

Sábado, 29 de agosto

Atlas vs Querétaro

América vs Puebla

Santos vs Tigres

Domingo, 30 de agosto