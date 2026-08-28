El Chelsea anuncia inesperada muerte de uno de sus exjugadores a los 34 años de edad

El mundo del deporte se vuelve a vestir de luto. Muere Cassius Newton, exjugador del Chelsea e hijo de Eddie Newton, también exestrella y entrenador de la escuadra inglesa. La noticia de su lamentable deceso fue confirmada a través de un breve comunicado emitido por el Club, en el que enviaron sus condolencias a sus familiares y seres cercanos. Tenía 34 años.

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“El Chelsea Football Club lamenta profundamente el fallecimiento de Cassius Newton, exjugador de la cantera e hijo de nuestro exjugador y entrenador Eddie Newton”, se lee en el escrito. “Enviamos nuestras condolencias a la familia y amigos de Cassius en estos momentos tan difíciles”.

¿De qué murió Cassius Newton, exjugador del Chelsea?

Cassius Newton, exjugador del Chelsea, falleció junto a su amigo, Aran Martinson, de 33 años, mientras hacían senderismo en el valle desértico de Dubái; sus cuerpos fueron hallados por el personal de primera línea, luego de que la esposa del deportista denunciara su desaparición cuando éste no la contactó tras la excursión. Según reportes locales, Cassieus y Aran perdieron la vida a causa de las altas temperaturas, las cuales alcanzaron los 40 grados centígrados ese día.

De acuerdo con el forense Michelle Brown, el aumento severo de la temperatura corporal, así como la insuficiencia orgánica y el estrés por calor debido a la exposición fueron factores determinantes para terminar con la vida de Cassie y Aran. Ambos fallecieron a causa de un colapso por un paro cardíaco y respiratorio. Los hechos sucedieron el pasado 18 de julio, pero no fue hasta ahora que la noticia se comenzó a distribuir a nivel internacional.

Cassius Newton | Crédito: Instagram (@chelseafc)

¿Quién era Cassius Newton, el exjugador del Chelsea que murió en una trágica excursión?

Cassie Newton, de 34 años, se desempeñó como jugador de las ligas menores de fútbol, además de formar parte de diversos equipos locales. Era hijo del exjugador del Chelsea y entrenador Eddie Newton, quien también jugó en el Cardiff City, el Birmingham City, el Oxford United y el Barnet.

Descanse en paz, Cassius Newton.