Bad Bunny dedica EMOTIVA carta a Prichard Colón, boxeador fallecido; “Tenía todo para ser la gran estrella”

Recientemente la industria del deporte se vistió de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del boxeador Prichard Colón, mismo que perdió la vida a causa de un mal golpe en la nuca. El deportista de 33 años de edad dejó un gran vacío en el boxeo y en cada uno de sus seguidores. Sin embargo, este 14 de agosto de 2026 Bad Bunny compartió una carta con un emotivo mensaje en donde dejó ver todo el cariño y respeto que siente por la carrera y huella imborrable que dejó la joven promesa del ring, hecho que ha conmovido a muchas personas.

¿Qué dice la carta que escribió Bad Bunny a Prichard Colón?

"Campeón X Siempre" fue el título de la carta que escribió Bad Bunny dedicada al boxeador fallecido Prichard Colón, quien si bien, nació en Estados Unidos, vivió gran parte de su vida en Puerto Rico, país de donde es originario Benito. En dicha carta Benito dió a conocer que él desde siempre ha sido fanatico del boxeo, ya que es parte de la cultura de su país. El artista del género urbano dió a conocer que en el año 2014, época en la que inició en la música, comenzó a hablarle a todo el mundo de Prichard Colón ya que lo consideraba sumamente talentoso. “Honestamente, yo tenía el presentimiento de que él sería "el próximo". Tenía estilo, buen boxeo, IQ, pegada, imagen, presencia, carisma... Tenía todo para ser la gran estrella”, fueron algunas de las palabras que escribió el interprete de "Tití Me Preguntó", "Safaera", "Ojitos Lindos", "Dákiti", "Yonaguni", entre otros. Benito dejó claro que a pesar de que el deportista partió de este mundo siempre será recordado como un gran campeón, “Otro boricua más que nos representó y nos hizo sentir orgullosos”, fue parte de su declaración en la carta. Finalmente terminó su emotivo mensaje deseando un descanso en paz para el boxeador así como mucha fuerza para toda su familia.

Carta abierta de Bad Bunny a Prichard Colón. pic.twitter.com/W214dGwfam — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) August 14, 2026

¿Quién era Prichard Colón?

Prichard Colón fue un reconocido boxeador, que lamentablemente falleció a los 33 años de edad luego de recibir un golpe en la nuca durante un enfrentamiento contra Terrel Williams que tuvo en el año 2015, esto debido a que luego de recibir golpes ilegales (llamados golpes de conejo), fue diagnosticado con lesiones en el cerebro que le causaron un estado vegetativo ya que pasó 200 días en coma. A lo largo de su carrera el boxeador a lo largo de su carrera acumuló 16 victorias, 13 por nocaut y una derrota. Su legado vivirá para siempre a través de su trabajo y talento innato sobre el ring.

