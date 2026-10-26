Balón de Oro 2026: el teatro donde John Lennon dio un FRASE ICÓNICA y que hoy recibe al Ballon D’Or

Este lunes 26 de octubre de 2026 se lleva a cabo uno de los eventos más importantes del fútbol; estamos hablando de la ceremonia del “Balón de Oro”, la cuál celebra este 2026 su edición 70, misma que consiste en otorgar el premio individual más prestigioso de dicho deporte, mismo que es otorgado cada año por la revista francesa France Football en colaboración con la UEFA. El recinto en donde se llevará a cabo esta ceremonia será en el London Palladium, un histórico y prestigioso teatro ubicado en Argyll Street, en el corazón del West End de Londres. En este teatro John Lennon pronunció la frase "Para nuestra última canción, me gustaría pedirles su ayuda. Los de los asientos más baratos, ¿podrían aplaudir? Y el resto de ustedes, ¡solo hagan sonar sus joyas!", esto en una presentación para la realeza británica en el Royal Variety Performance de 1963.

Historia del teatro London Palladium, lugar donde será el Balón de Oro 2026

Antes de convertirse en un gran recinto de alto prestigio, el London Palladium fue un bazar, un circo e incluso una pista de hielo. Sin embargo, fue hasta 1910 que se convirtió en un recinto para el entretenimiento. El lugar fue diseñado por el arquitecto Frank Matcham y una de las características de este diseño fue que conservó toques neoclásicos. Su costo fue de 250.000 libras esterlinas, lo que equivale a 40 millones de libras esterlinas en la actualidad. Algunas de las celebridades que han pisado este recinto son Carmen Miranda, Judy Garland, Bing Crosby, Frank Sinatra y The Beatles, solo por mencionar algunas.

¿Qué artistas se presentarán en la 70.ª gala de entrega del Balón de Oro?

Los artistas encargados de amenizar con presentaciones musicales este evento serán Jorja Smith, famosa cantautora británica de R&B y soul contemporáneo así como French Montana, destacado rapero, cantante y compositor marroquí, conocido por su éxito Unforgettable, mismo que grabó en 2017 junto a Swae Lee.

Hasta el momento Lionel Messi es el mayor ganador del Balón de Oro, quién lo ha obtenido en 8 ocasiones, seguido de Cristiano Ronaldo, quién lo ha obtenido en 5 ocasiones.

