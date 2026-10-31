La EXCLUSIVA marca que Canelo Álvarez eligió para su atuendo antes de la pelea con Christian Mbilli; Tito Double P lució un conjunto de más de 50 mil pesos

Este 31 de octubre, horas antes de su pelea con Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, Canelo Álvarez eligió una referencia a sus orígenes para el exclusivo atuendo que llevaría puesto. El tapatío llegó al encuentro con un outfit de Santos, su propia marca de ropa que estaría programada para lanzarse en 2027, de acuerdo con el sitio web oficial.

El nombre de la marca de ropa deportiva hace referencia al nombre del padre del Canelo Álvarez, quien se llama Santos. Cabe mencionar que el nombre del boxeador es Santos Saúl.

El Canelo Álvarez llegó en compañía de Tito Double P, usando un conjunto en color negro de la marca Santos; tanto el pantalón como la chamarra se caracterizaron por sus líneas simples y elegantes, además de tener monogramas referentes al nombre del atleta.

No es la primera vez que al Canelo se le ve con prendas de Santos, tan solo hace unos días en el careo con Christian Mbilli mostró otro conjunto pero en tonos grises. Fue apenas a mediados de septiembre que la marca se dio a conocer en Instagram con sus primeras publicaciones.

El exorbitante precio del outfit de Tito Double P para la pelea del Canelo vs. Mbilli

Tito Double P acompañó al Canelo Álvarez en su primera aparición antes de la pelea usando un conjunto de la lujosa marca Louis Vuitton. Llevaba una camisa de mezclilla con manga corta, que en la parte de la bolsa frontal muestra el icónico monograma de la casa de moda; el short a juego también era de denim.

El precio aproximado de la camisa es de 29,500 pesos mexicanos, mientras los shorts tienen un costo que ronda los 25,000 pesos. De esta manera, el costo total del outfit de Tito Double P se calcularía en alrededor de 54,500 pesos.

|Crédito: Instagram. @titodoublep

Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Mbilli

La pelea del Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli se transmitirá en televisión abierta, por la señal de Azteca 7. También estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7 y en la app TV Azteca En Vivo, que está disponible en Play Store y Apple Store.