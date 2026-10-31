El lujoso reloj que Christian Mbilli elogió a Canelo Álvarez: estaría valuado en más de 6 millones de pesos

Para el Canelo Álvarez ya es costumbre causar asombro con la extraordinaria colección de relojes de lujo que posee. En el careo previo a su pelea con Christian Mbilli no hizo excepción, pues incluso el boxeador camerunés le "chuleó" la exclusiva pieza que portaba en su muñeca. Según ha reportado el sitio especializado WatchPaparazzi, se trataría de un reloj Richard Mille RM 67-02 Alexander Zverev.

De acuerdo con la plataforma especializada en relojes de lujo Chrono24, el reloj que lució el Canelo Álvarez en el careo con Mbilli puede costar cerca de 11 millones de pesos mexicanos. No hay una cifra pública oficial, pero el costo listado en esta plataforma es de 10 millones 846 mil 378 pesos.

Te puede interesar: Ver EN VIVO y GRATIS la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, hoy 31 de octubre, con Azteca 7

|Crédito: Chrono24

Por qué el reloj que usó Canelo Álvarez en su careo con Christian Mbilli es tan exclusivo

El reloj Richard Mille RM 67-02 Alexander Zverev que usó Canelo Álvarez y le gustó a Christian Mbilli se promociona como el más ligero de la marca Richard Mille y uno de los más destacados a nivel industria en este aspecto. Es ultraplano y pesa solamente 32 gramos, se trata de un reloj deportivo que promete "crear una simbiosis" con el atleta que lo porte.