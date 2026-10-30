OFICIAL: La HORA para ver la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Mbilli en Guatemala, Colombia, España, Argentina y más en Latinoamérica

La espera está por terminar pues estamos a pocas horas de ver el regreso de Saúl “Canelo” Álvarez al ring este sábado 31 de octubre de 2026 para enfrentarse al frances Christian Mbilli en una pelea que tendrá como escenario Riad, Arabia Saudita y que pondrá en juego el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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Este enfrentamiento entre el mexicano y el francés forma parte de una función internacional que reunirá a destacados representantes del boxeo. Por la diferencia de horario entre Arabia Saudita y Latinoamérica, los aficionados deberán tomar en cuenta la hora correspondiente a su país para seguir el encuentro.

¿A qué hora es la pelea de “Canelo” Álvarez vs Mbilli en Guatemala, Colombia, Argentina y España?

De acuerdo a la programación la transmisión está programada a realizarse a las 3:00 pm en el centro de México. Sin embargo, debido al huso horario de cada país la hora de inicio puede variar. A continuación te presentamos la hora en que iniciará la función en Guatemala, Colombia, España, Argentina y más en Latinoamérica.



Horario España: 10:00 pm

Horario Guatemala: 3:00 pm

Horario Colombia: 4:00 pm

Horario Argentina: 6:00 pm

Horario Honduras: 3:00 pm

Horario Perú: 4:00 pm

Horario Ecuador: 4:00 pm

Horario Venezuela: 5:00 pm

Horario Chile: 6:00 pm

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli, link y canal de televisión abierta para ver EN VIVO y GRATIS la pelea desde Arabia Saudita

Los aficionados al boxeo podrán disfrutar del encuentro entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli EN VIVO y GRATIS a través del sitio web de Azteca 7 o entrando de manera directa en este enlace DANDO CLICK AQUÍ.

También podrá seguirse a través de la señal abierta de Azteca 7 y mediante la aplicación de TV Azteca EN VIVO y Tv Azteca Deportes. La pelea está programada para el sábado 31 de octubre de 2026, como parte de la cartelera México contra el Mundo, que se celebrará en Riad, Arabia Saudita en punto de las 3:00 pm. Sin embargo, la transmisión especial de Azteca 7 iniciará a partir de las 11:00 am.