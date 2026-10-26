Este es el LUJOSO carro del Canelo Álvarez que cuesta 80 millones de pesos

Saúl “Canelo” Álvarez ha construido una exitosa carrera en el boxeo pero fuera del cuadrilátero también llama la atención por su afición a los autos de lujo. Entre las piezas más exclusivas de su colección se encuentra un Ferrari cuyo precio estimado ronda los 80 millones de pesos mexicanos, una cantidad que pocos podrían imaginar gastar en un automóvil.

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¿Cuál es el automóvil del Canelo Álvarez que cuesta 80 millones de pesos?

Como lo mencionamos anteriormente el automóvil del boxeador mexicano que ha acaparado los titulares es un Ferrari LaFerrari un superdeportivo italiano que el pugilista presumió a través de redes sociales en 2021 y el cual estaría estimado en un valor de cuatro millones de dólares lo que equivaldría a más de 80 millones de pesos mexicanos.

De acuerdo con información difundida, el auto cuenta con un sistema híbrido que combina un motor V12 de gasolina con uno eléctrico, con una potencia conjunta de aproximadamente 963 caballos de fuerza. Además, puede alcanzar una velocidad máxima cercana a los 350 kilómetros por hora.

Otro detalle que lo convierte en un vehículo especial es su producción limitada, ya que Ferrari solo fabricó 499 unidades de este modelo, lo que incrementa su atractivo entre los coleccionistas de automóviles deportivos.

¿Qué otros vehículos exclusivos tiene “Canelo” Álvarez?

La exclusiva colección de autos del Canelo se ha distinguido principalmente por ser de Ferrari, en noviembre de 2024 el mexicano compartió imágenes de tres modelos de esta marca: el LaFerrari, el Ferrari 488 Pista y el Ferrari Purosangue. También se han relacionado en su colección marcas como Lamborghini, Bugatti, McLaren, Porsche y Rolls-Royce.

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli, link y canal de televisión abierta para ver EN VIVO y GRATIS la pelea desde Arabia Saudita

Los aficionados al boxeo podrán disfrutar del encuentro entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli EN VIVO y GRATIS a través del sitio web de Azteca 7 o entrando de manera directa en este enlace DANDO CLICK AQUÍ.

También podrá seguirse a través de la señal abierta de Azteca 7 y mediante la aplicación de TV Azteca EN VIVO y Tv Azteca Deportes. La pelea está programada para el sábado 31 de octubre de 2026, como parte de la cartelera México contra el Mundo, que se celebrará en Riad, Arabia Saudita en punto de las 3:00 pm.