Canelo vs. Mbilli: El CONMOVEDOR mensaje de la esposa del Canelo Álvarez, Fernanda Gómez, horas antes de su pelea con Christian Mbilli. “Hoy estamos contigo más que nunca”

A solo unas horas de que se lleve a cabo la esperada pelea del Canelo Álvarez vs. Mbilli, la esposa del boxeador mexicano le dedicó un conmovedor texto en Instagram. Fernanda Gómez, quien se desconoce si acompañará al tapatío en el evento, publicó un par de imágenes junto al tierno mensaje.

"Papito hoy estamos contigo más que nunca", escribió Fernanda Gómez. "Tus hijas y yo sabemos todo el esfuerzo, la disciplina y el corazón que hay detrás de cada pelea, y estamos inmensamente orgullosas de ti".

En la primera imagen, Fernanda está sentada en el amplio asiento de un avión privado, entre su regazo y el reposabrazos está sentado el Canelo Álvarez. "Hoy sal a hacer lo que tanto amas, con la certeza de que tienes a tus tres mujeres apoyándote con todo el corazón. Que Dios guíe cada uno de tus pasos y te acompañe en esta gran noche", concluye el mensaje.

En la segunda imagen del carrusel, se aprecian algunas fotografías instantáneas de las hijas del Canelo Álvarez con Fernanda Gómez, además de un osito de peluche y una nota escrita a mano; sin embargo, el texto de la nota no se ve en su totalidad.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS la pelea del Canelo Álvarez vs. Mbilli

Este sábado 31 de octubre, la pelea del Canelo Álvarez vs. Mbilli se transmitirá completamente gratis en televisión abierta, con Azteca 7. También puedes disfrutarla en este link libre y en la app TV Azteca En Vivo.