Fecha y hora EXACTA para ver el pesaje de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mballi, y cómo verlo online

Este fin de semana se estará llevando a cabo la tan esperada pelea del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli, donde todo el público azteca espera ver a un nuevo campeón, motivo por el que te invitamos a no perderte ningún detalle de este combate, tal como lo es la ceremonia de pesaje, misma que se estará llevando a cabo este viernes 30 de octubre a las 12:00 pm (Hora del Centro de México).

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Podrás seguir este pesaje a través de la señal de Azteca 7 por televisión abierta al medio día y también por nuestro sitio web oficial, así como la app gratuita de TV Azteca Deportes, por lo que te invitamos a seguirla desde donde lo prefieras, tomando en cuenta que es un horario poco común para este tipo de deportes.

¿Cuándo y a qué hora es la pelea de ‘Canelo’ vs. Mbilli?

Una vez que ambos pugilistas logren dar con sus pesos y muestren estar en condiciones óptimas para la pelea, todo estará listo para que ambos suban al ring este sábado 31 de octubre en punto de las 3:00 pm (Hora del Centro de México).

Es importante que sepas que este imperdible choque de titanes llegará completamente gratis hasta donde te encuentres a través de la señal de televisión de Azteca 7, misma que también podrás seguir desde nuestro sitio web oficial en este link, así como la app de TV Azteca Deportes con todos los detalles y análisis de los expertos que caracterizan a “la casa del boxeo”.

¿En dónde es la pelea de ‘Canelo’ vs. Mbilli?

Esta pelea estelar forma parte de la cartelera de ‘México vs. el Mundo’, misma que se estará llevando a cabo desde la Kingdom Arena, la cuál se ubica en Riad, Arabia Saudita, por lo que todo el país estará al pendiente de este evento, el cuál apunta a ser uno de los más importantes del año, pues habrá una gran cartelera, por lo que la función iniciará a las 11:00 am.