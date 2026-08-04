Hora EXACTA de inicio del partido Charlotte FC vs. Pumas, para ver el juego de la Leagues Cup en Estados Unidos

¡Arranca la Leagues Cup 2026! Este martes, 4 de agosto, da inicio el torneo que reúne a los mejores clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX. Entre los primeros duelos de la competencia se encuentra el Charlotte FC vs. Pumas de la UNAM. El partido se llevará a cabo esta misma tarde y aquí te compartimos la hora exacta de transmisión en Estados Unidos para que no te pierdas ni un sólo detalle.

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Charlotte FC vs. Pumas: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El partido entre Charlotte FC vs. Pumas UNAM de la Leagues Cup 2026 se llevará a cabo la tarde de este martes, 4 de agosto, en el Bank of America Stadium, en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos. El silbatazo inicial está programado a las 8:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a los diversos husos horarios que se manejan en la Unión Americana, el horario de transmisión puede variar según la región en la que te encuentres. Aquí te compartimos la HORA exacta de inicio:



Hora del Pacífico (PT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Hora de la Montaña (MT): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Hora del Centro (CT): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Hora del Este (ET): 8:00 p.m.

Si desconoces bajo qué zona horaria te ubicas, te compartimos un mapa con los diversos husos horarios en Estados Unidos, según la región. Solo identifica el estado en el que estés y sabrás a qué hora arranca el partido en tu ubicación.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

¿Cuándo termina la Fase Uno del torneo? Fechas clave de la League Cup 2026

La Fase Uno de la Leagues Cup 2026 se celebrará del 4 al 13 de agosto. Del 25 al 27 se disputarán los cuartos de final. Las semifinales están programadas para el 1 y 2 de septiembre. La Gran Final, y el duelo por el tercer lugar del torneo, se jugará hasta el 6 de septiembre. Será entonces cuando se dé a conocer al club vencedor de un total de 36 equipos.