Chivas vs. FC Dallas: hora EXACTA de transmisión del partido de la Leagues Cup 2026, para ver en territorio de Estados Unidos

La Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026 continúa este sábado, 8 de agosto, con un duelo imperdible entre las Chivas del Guadalajara vs. FC Dallas. El encuentro se llevará a cabo esta noche en el PayPal Park ubicado en San José, California; y aquí te compartimos la hora exacta de transmisión en cada región de Estados Unidos para que no te pierdas ni un solo momento de este tan esperado encuentro.

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Chivas vs. FC Dallas: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El encuentro entre Chivas vs. FC Dallas se celebrará la noche de este sábado, 8 de agosto, en el PayPal Park. El silbatazo inicial está programado a las 6:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a la diferencia horaria en los diversos estados del país, la hora de transmisión puede variar. Aquí te compartimos la HORA EXACTA en cada región de la Unión Americana:



Horario del Pacífico (PT): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Horario de la Montaña (MT): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Horario del Centro (CT): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Horario del Este (ET): 9:00 p.m.

En caso de que no sepas bajo qué huso horario te encuentras, te compartimos un mapa con la zona horaria que te corresponde, según tu ubicación. De tal modo sabrás a qué hora seguir la transmisión del partido completamente en vivo.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

¿Qué esperar del Chivas vs. FC Dallas de HOY, 8 de agosto?

Las Chivas del Guadalajara llegan al duelo de esta noche en la octava posición de la tabla, con un punto tras empatar al LAFC durante su debut en el torneo; mientras que FC Dallas está en el puesto número seis con 3 puntos, luego de derrotar 2-0 al Querétaro, por lo que se espera un duelo sumamente reñido, en el que el conjunto tapatío buscará hacerse de su primera victoria, mientras que la escuadra de Dallas se centrará en el invicto.

¿Cuándo termina la Jornada 2 de la Fase de Grupos? Fechas clave de la Leagues Cup 2026

La Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026 concluye el día de mañana, domingo 9 de agosto, para dar paso a la Jornada 3, del 11 al 13. Aquí las fechas clave:

