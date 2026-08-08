ÚLTIMA HORA: Muere papá de Lionel Messi, a los 68 años de edad; esto es lo que se sabe

La industria del deporte se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Jorge Messi, padre del Lionel Messi, jugador de fútbol de la selección argentina y ganador de ocho balones de oro. Esta noticia ha sacudido al mundo entero ya que el papá del reconocido deportista del también Inter Miami FC fue uno de los pilares más grandes para él; tanto en su vida personal como en la profesional. La noticia llega luego de que el Sr. Messi enfrentara problemas de salud de manera previa ya que atravesaba una enfermedad que lo tenía en una condición vulnerable.

¿De qué murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi?

Respecto a la información que se tiene sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre de la estrella de la Selección Albicelente, esta sucedió en punto de las 2: 00 am del sábado 08 de agosto y fue el propio centro de salud en donde se encontraba internado Jorge que emitió un comunicado oficial. “Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el dia de la fecha, a las 02:00 hs", fueron algunas de las palabras del comunicado. Por su parte, el centro expresó sus condolencias a la familia además de que mencionaron que por norma a la privacidad de sus pacientes no podían brindar mayor información sobre las causas que originaron el deceso.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

¿Quién era Jorge Messi, padre de Lionel Messi?

Jorge Messi no solo fue el padre de Lionel Messi sino que representó uno de sus mayores pilares en su vida profesional ya que se desempeñó como su representante y también acompañó al fútbolista en los momentos más decisivos de su carrera, peleo para que Messi consiguiera un tratamiento médico cuando jugaba en el Newell's Old Boys además de que se mantuvo a él durante todo el proceso para conseguir éxito en Europa.

Hata este momento Leo Messi, quién recientemente llegó a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el pasado domingo 19 de julio, no se ha pronunciado sobre la muerte de su padre ni ha compartido algún comunicado. Hasta el momento se desconoce donde se llevaría a cabo el último adiós a Jorge Messi.

