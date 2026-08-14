IMPERDIBLE: ¿Quién estará en el Show de Medio Tiempo del partido entre Atlante y Toluca de la Liga MX?

Este sábado regresa la emoción al Estadio Banorte, pues nos espera uno de los encuentros más tensos de la jornada 4 de la flamante Liga MX donde podremos ver en su temporada de regreso al Atlante enfrentarse al mismísimo “chorizo power” del Toluca en un partido de alta intensidad.

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Desde el parón en la Liga MX por la disputa de la Leagues Cup nos hemos privado de lo mejor del balompié mexicano, pero estamos a poco de poder disfrutar del partido entre el Atlante vs. Toluca y lo mejor de todo es que habrá un Show de Medio Tiempo con uno de los artistas más populares de la actualidad.

¿Quién estará en el Show de Medio Tiempo en el partido del Atlante vs. Toluca?

Como si este gran encuentro de fútbol entre dos de los equipos míticos de nuestro país no fuera suficiente espectáculo, se ha confirmado que el artista que saldrá en el Show de Medio Tiempo a subir los ánimos será El Bogueto, quien estará presentando algunos de sus mejores temas.

Con temas como “Cuando No Era Cantante”, “Nena Moxita”, o “G Low Kitty”, “El Bo” se ha convertido en uno de los artistas más populares de todo México, pasando los 23.4 millones de oyentes mensuales únicamente en la plataforma de Spotify, por lo que todo mundo querrá ver su show.

¿A qué hora estará El Bogueto en el Show de Medio Tiempo del partido del Atlante vs. Toluca?

Se espera que este encuentro dé inicio en punto de las 5:00 pm, por lo que estaríamos viendo a El Bogueto adueñarse del sonido del Estadio Banorte en punto de las 5:50 pm de este sábado 15 de agosto en un Show de Medio Tiempo completamente imperdible y llena de mucho flow.

Por ahora se desconoce qué éxitos podríamos presenciar, aunque se espera que su gran repertorio tenga una sorpresa para todos sus fans y los seguidores del Atlante así como del Toluca.

