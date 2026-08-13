Cristiano Ronaldo reaparece con look INÉDITO tras su boda; luce irreconocible

Desde hace 20 años podemos decir que Cristiano Ronaldo se ha convertido en uno de los futbolistas más influyentes del mundo entero y por ello cualquier cosa de lo que sucede en su entorno se vuelve noticia mundial, como lo fue el tema de su exclusiva boda.

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Para sorpresa de millones de sus seguidores, Cristiano Ronaldo se casó con su novia y madre de sus hijos, Georgina Rodríguez el pasado martes 11 de agosto de 2026 en una ceremonia secreta en Cascais, Portugal, tras poco más de una década de relación y este parece haberlo celebrado con un look nuevo.

Cristiano reaparece con un nuevo look tras haberse casado

Este jueves, "Mr. Champions" regresó a los entrenamientos con su club, el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí y si bien, verle fue grato para sus compañeros, el verdadero detalle que impactó a todos fue el de su nuevo color de cabello.

Si bien, Cristiano conservó su corte de cabello habitual (fade), verle con un color de cabello nuevo sorprendió a propios y extraños, pues lució tonos castaños claros, con rubio e incluso cobrizo, un tono que nunca le habíamos visto al “Comandante”.

De cara a una nueva temporada dentro de la Liga Árabe, todo parece indicar que tras una Copa Mundial de la FIFA 2026™ para el olvido, el portugués ha cerrado ciclos y ya piensa en su siguiente reto... ¿Deportivo? ¿Personal?.

¿Cristiano Ronaldo se prepara para una nueva vida?

A sus 41 años de edad, una realidad es que “Mr. Champions” ya ha vivido sus mejores años dentro de la élite del deporte y lleva varias temporadas en el ocaso de su carrera, por lo que tras haber anunciado que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de México, Estados Unidos y Canadá fue su última, se espera que se retire de la Selección de Portugal en los próximos meses.

Tras haber confirmado su participación dentro de la ficción como actor y productor en la serie “Day 1s”, haberse casado con Georgina, incursionar como Youtuber y lucir una vida más en familia, podríamos estar viviendo los últimos partidos de Cristiano como futbolista profesional.