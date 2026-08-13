Cristiano Ronaldo reaparece con look INÉDITO tras su boda; luce irreconocible
¿Cómo Saiyajin? Cristiano Ronaldo reapareció en los entrenamientos de su club con un nuevo tono de cabello.
Desde hace 20 años podemos decir que Cristiano Ronaldo se ha convertido en uno de los futbolistas más influyentes del mundo entero y por ello cualquier cosa de lo que sucede en su entorno se vuelve noticia mundial, como lo fue el tema de su exclusiva boda.
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Para sorpresa de millones de sus seguidores, Cristiano Ronaldo se casó con su novia y madre de sus hijos, Georgina Rodríguez el pasado martes 11 de agosto de 2026 en una ceremonia secreta en Cascais, Portugal, tras poco más de una década de relación y este parece haberlo celebrado con un look nuevo.
Cristiano reaparece con un nuevo look tras haberse casado
Este jueves, "Mr. Champions" regresó a los entrenamientos con su club, el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí y si bien, verle fue grato para sus compañeros, el verdadero detalle que impactó a todos fue el de su nuevo color de cabello.
Si bien, Cristiano conservó su corte de cabello habitual (fade), verle con un color de cabello nuevo sorprendió a propios y extraños, pues lució tonos castaños claros, con rubio e incluso cobrizo, un tono que nunca le habíamos visto al “Comandante”.
De cara a una nueva temporada dentro de la Liga Árabe, todo parece indicar que tras una Copa Mundial de la FIFA 2026™ para el olvido, el portugués ha cerrado ciclos y ya piensa en su siguiente reto... ¿Deportivo? ¿Personal?.
¿Cristiano Ronaldo se prepara para una nueva vida?
A sus 41 años de edad, una realidad es que “Mr. Champions” ya ha vivido sus mejores años dentro de la élite del deporte y lleva varias temporadas en el ocaso de su carrera, por lo que tras haber anunciado que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de México, Estados Unidos y Canadá fue su última, se espera que se retire de la Selección de Portugal en los próximos meses.
Tras haber confirmado su participación dentro de la ficción como actor y productor en la serie “Day 1s”, haberse casado con Georgina, incursionar como Youtuber y lucir una vida más en familia, podríamos estar viviendo los últimos partidos de Cristiano como futbolista profesional.