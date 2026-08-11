ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo REVELA foto de su boda con Georgina Rodríguez

¡Por fin! La leyenda del futbol, Cristiano Ronaldo, acaba de confirmar este 11 de agosto a través de sus redes sociales que él y Georgina Rodríguez son oficialmente marido y mujer. Tras meses de especulación y una serie de fotografías falsas que circularon en las redes sociales, el futbolista decidió compartir el momento con sus seguidores con una fotografía sencilla pero llena de significado, pues en esta vemos cómo el atleta toma la mano de la ahora modelo, mientras usan sus argollas matrimoniales.

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¿Cómo confirmó Cristiano Ronaldo su boda con Georgina?

Cristiano Ronaldo confirmó su matrimonio con una fotografía de sus manos portando el anillo. Aunque no se muestran grandes detalles al respecto, esta simple imagen revela que fue un evento íntimo y que la pareja está feliz. Para el momento de escrita esta nota, la foto tiene 20 minutos de publicada y ya junta más de 4 millones de likes y el número continúa creciendo rápidamente.

Ya se había especulado anteriormente que la boda sería en estas fechas, por lo que circularon distintas versiones sobre la fecha y el lugar de la boda. Además, muchos usuarios hicieron uso de la inteligencia artificial para difundir información falsa al respecto.

Una historia de amor de casi 10 años

Cristiano y Georgina comenzaron su relación en 2016 y desde entonces se volvieron la sensación en medios de comunicación y redes sociales. Juntos comenzaron a criar una familia mientras el mundo admiraba su larga y duradera relación. En agosto de 2025 anunciaron su compromiso después de años de que el mundo entero se preguntara cuándo llegaría finalmente la boda. En aquella ocasión ella escribiría: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

¿Dónde fue la boda de Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con lo que han revelado diferentes medios de comunicación, se trató de una ceremonia civil bastante íntima, la cual fue celebrada en Cascais, Portugal, acompañados únicamente por sus cinco hijos. Aparentemente, el evento habría ocurrido este mismo martes 11 de agosto de 2026.

