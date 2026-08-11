ÚLTIMA HORA: Equipo mexicano de futbol pide ayuda para salir de Colombia tras quedar atrapados por el terremoto

Un equipo infantil de futbol de Tijuana quedó varado en Armenia, Colombia, después del fuerte y trágico terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país el pasado lunes 10 de agosto de 2026. Los integrantes de Leyendas Obeliz viajaron para poder participar en un torneo internacional. Desafortunadamente, coincidió con el sismo y ahora enfrentan complicaciones para regresar a México debido a las afectaciones y restricciones en los vuelos. Por el momento, se sabe que el grupo ya contactó a autoridades mexicanas y comenzaron un traslado terrestre a Bogotá para poder buscar una forma de regresar a casa.

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¿Qué pasó con los niños de Tijuana en Colombia?

Los menores tienen alrededor de 11 años y se encontraban en Armenia, en el departamento de Quindío, cuando el sismo ocurrió. El equipo se ha mantenido en contacto a través de sus redes sociales y explicaron que en el momento del terremoto se asustaron mucho, por lo que pedían apoyo para volver a Tijuana con sus familias.

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Los entrenadores del equipo también se encontraban preocupados, pues había mucha incertidumbre provocada por la interrupción de vuelos y las dificultades para definir cuándo podrían abandonar la zona.

¿Dónde están ahora y cómo regresarán a México?

Por fortuna, luego de que lograron contactar a las autoridades, el equipo de Leyendas Obeliz ha iniciado un viaje en carretera desde Armenia, Quindío, hacia Bogotá, donde podrán encontrar una alternativa para volver a México. De momento, la idea principal es llegar a un aeropuerto que mantenga operaciones y desde ahí puedan continuar el trayecto hacia Tijuana.

¿Por qué se complicaron sus vuelos?

Desafortunadamente, el terremoto fue tan fuerte que provocó afectaciones en distintas zonas de Colombia y obligó a suspender operaciones aeroportuarias, incluida la de Armenia, lo que alteró los planes de numerosos viajeros. Es por eso que el equipo de futbol fue desplazado para así poder sacarlos mientras las autoridades evaluaban las condiciones de las vías y la infraestructura.