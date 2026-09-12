⁠Cruz Azul vs. América: hora EXACTA de inicio del partido de la Liga BBVA MX en Estados Unidos

Este sábado 12 de septiembre, Cruz Azul vs. América se enfrentarán en uno de los partidos más esperados de la Jornada 8 del Apertura 2026. De acuerdo con el cronograma, el partido está contemplado para comenzar en punto de las 21:00 horas (tiempo de México). No obstante, si quieres seguir el encuentro desde los Estados Unidos, esto es lo que debes saber.

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¿A qué hora ver el partido entre Cruz Azul vs. América desde los Estados Unidos?

El considerado Clásico Joven entre Cruz Azul y América dentro del Apertura 2026 de la Liga MX se juega hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, en punto de las 21:15 horas (tiempo del centro de México). Y se llevará a cabo dentro del Estadio Banorte (Estadio Azteca).

Horarios para ver el Cruz Azul y América desde los Estados Unidos:

Costa del Pacífico (PT) para Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas; el partido comenzará en punto de las 8:15 p. m.

Zona de la Montaña (MT): Para Denver, Phoenix, Salt Lake City, El Paso, el juego comenzará en punto de las 9:15 p. m.

Zona Centro (CT) para Houston, Chicago, Dallas, San Antonio; el juego comenzará en punto de las 10:15 p. m.

Costa del Este (ET) para Nueva York, Miami, Washington D. C., Atlanta: el partido comenzará en punto de las 11:15 p. m.

¿Cómo llegan los equipos?

Del lado del Club América llega como superlíder e invicto del Apertura 2026 con 16 puntos y con lo que es considerada la mejor defensa del torneo al solo recibir dos golpes, mientras que el Cruz Azul ocupa la octava posición con 12 puntos buscando seguir con la racha de victorias consecutivas. Este partido se espera como uno de los más esperados de la jornada.

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