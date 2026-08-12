Fecha OFICIAL en la que Azteca 7 vuelve a transmitir partidos de la Liga BBVA MX, tras la pausa por la Leagues Cup 2026

Tras dos semanas de intensos enfrentamientos, los clubes de la Liga MX se toman un descanso de la Leagues Cup 2026 para continuar con sus actividades habituales en el Torneo Apertura 2026. Los partidos en tierras aztecas se reanudarán este mismo fin de semana y aquí te compartimos todos los detalles para que sigas con la fiebre futbolera GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7.

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¿Cuándo regresan los partidos de la Liga MX a Azteca 7?

La Liga BBVA MX retomará sus actividades en el Torneo Apertura este mismo sábado, 15 de agosto, con un duelo imperdible entre Atlante vs. Toluca. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Banorte, al sur de la Ciudad de México; mientras que el silbatazo inicial está programado a las 5:00 p.m. (hora del centro de México). La transmisión por Azteca 7 arranca a las 4:50 p.m.

¿Cómo y dónde ver el Atlante vs. Toluca por Azteca 7?

El duelo entre el Atlante vs. Toluca podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7, ya sea que sintonices nuestra transmisión por televisión abierta, ingreses a nuestro sitio web oficial o descargues cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

Jornada 4 del Torneo Apertura 2026: Calendario de partidos de la Liga BBVA MX

Con el encuentro entre Atlante vs. Toluca, se da inicio a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026. Recordemos que la competencia inició el pasado 16 de julio, pero entró en pausa debido a la Fase de Grupos de la Leagues Cup. Dicho esto, aquí te compartimos el calendario de partidos para la Jornada entrante:

Sábado 15 de agosto

Atlante vs. Toluca: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Monterrey vs. FC Juárez: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Atlas vs. Tigres: 9:10 p.m.

Domingo 16 de agosto

Pumas vs. Querétaro: 12:00 p.m.

12:00 p.m. América vs. Atlético de San Luis: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Santos Laguna vs. Chivas: 7:10 p.m.

7:10 p.m. Xolos de Tijuana vs. Cruz Azul: 9:00 p.m.

Lunes 17 de agosto

Necaxa vs. León: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Pachuca vs. Puebla: 9:00 p.m.

¿Cuándo se reanuda la Leagues Cup 2026?

La actividad en la Leagues Cup 2026 se reanudará hasta el martes, 25 de agosto, con los Cuartos de Final, que se extenderán hasta el 27. A continuación, las fechas clave del torneo:

