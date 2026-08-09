Muere querido futbolista junto a su esposa en grave accidente vehicular

El mundo del deporte y el fútbol chileno se visten de luto. Muere el futbolista Víctor Águila, exjugador de Deportes Temuco y Rangers de Talca, tras sufrir un accidente vehícular en compañía de su esposa, quien también perdió la vida tras el siniestro. Su lamentable deceso se dio a conocer a través de un comunicado emitido por uno de los clubes a los que perteneció.

También te puede interesar: Lionel Messi llega a Argentina para darle el último adiós a su papá

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Víctor Águila, exjugador de nuestra institución durante las temporadas 2005 y 2006, y padre de nuestro exjugador y canterano, Yerko Águila”, se lee en el comunicado del Deportes Temuco. “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Yerko, su familia y todos sus seres queridos, acompañándolos en este difícil momento. Un abrazo fraterno y mucha fuerza para toda la familia”.

¿De qué murió el futbolista chileno Víctor Águila? Esto se sabe sobre el accidente

De acuerdo con medios locales, Víctor Águila perdió la vida la mañana de este sábado, 8 de agosto, tras ser víctima de un choque. Según los hechos, un autobús que trasladaba a cerca de 40 personas, entre ellas el exjugador y su esposa, así como otros jugadores de las categorías Sub 18 y Sub 20 del Deportes Temuco, colisionó con una camioneta. El accidente ocurrió en la avenida Rudecindo Ortega, en la ciudad de Temuco.

Víctor y su esposa perdieron la vida debido al impacto. Al matrimonio le sobreviven su hijo de 13 años, quien también viajaba en el camión, pero se encuentra estable; así como Yerko Águila, futbolista del San Marcos de Arica. Una vez confirmada la noticia del sensible fallecimiento, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) también envió sus condolencias.

"El Sifup expresa sus más sentidas condolencias a Yerko Águila, jugador de San Marcos de Arica, por el fallecimiento de sus padres, Víctor Águila y su esposa”, se lee en el comunicado. “Enviamos un abrazo fraterno a Yerko, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor".

¿Quién era el futbolista Víctor Águila?

Víctor Águila fue un futbolista chileno que se desempeñaba principalmente como defensa. Se formó en el Colo-Colo y para el año 2000 dio el salto a Primera División con el Rangers. A lo largo de su trayectoria, también jugó para equipos como Deportes Temuco y Constitución Unido.

Descanse en paz, Víctor Águila.