Delantero estrella de Francia sufre accidente en alberca y está en coma inducido

El mundo del futbol se encuentra en estado de shock luego de que se revelara que Yael Trepy, delantero francés de 20 años del Cagliari, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Santissima Annunziata de Sassari, Italia, después de sufrir un accidente en una piscina durante la tarde del domingo. De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales, el futbolista fue rescatado tras presentar dificultades para mantenerse a flote. Por ese motivo tuvo que recibir atención médica de urgencia y fue trasladado en helicóptero. Actualmente, se reporta grave y permanece bajo coma inducido.

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¿Qué le pasó a Yael Trepy en la piscina?

El jugador se encontraba disfrutando de un merecido descanso en una villa ubicada en la zona de Costa Esmeralda, en Cerdeña. Según los primeros reportes, Trepy se hundió en la piscina y no lograba mantenerse a flote. Por ese motivo tuvo que ser sacado rápidamente y recibir asistencia médica. Las circunstancias del accidente siguen en investigación.

¿Por qué está en coma inducido?

Tras el rescate, Trepy fue intubado y trasladado en helicóptero al Hospital Santissima Annunziata de Sassari. Fue ahí cuando los médicos detectaron que presentaba una importante acumulación de líquidos en los pulmones, de acuerdo con los reportes publicados. Es por eso que se decidió mantenerlo en coma y bajo vigilancia permanente. Lo que no se sabe es cuándo podría despertar ni cómo ha evolucionado desde su ingreso.