Hora EXACTA de transmisión del Santos vs. Pumas, partido de la jornada 13 de la Liga BBVA MX para verlo desde Estados Unidos

Por la tarde de hoy 21 de octubre del 2026, el Santos Laguna se enfrentará a los Pumas de la Universidad, dentro de uno de los encuentros más esperados por todos. El partido se jugará por la tarde de hoy miércoles 21 de octubre dentro de la jornada 13 del Apertura de la Liga BBVA MX. De acuerdo con el calendario oficial, el encuentro comenzará en punto de las 11:00 p. m. ET, 10:00 p. m. CT y 8:00 p. m. PT en Estados Unidos y en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

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¿A qué hora ver el partido de Pumas contra Santos desde los Estados Unidos?

De manera oficial, se espera que el partido de Pumas de la UNAM se enfrente a Santos Laguna, dentro de la jornada 13 de la Liga MX. El partido pactado para hoy miércoles 21 de octubre se jugará en punto de las 9:10 de la noche (hora del centro de la Ciudad de México) dentro del Estadio Corona, ubicado en Torreón, Coahuila, México. Si te preguntas a qué hora puedes ver el encuentro desde los Estados Unidos, estos son los husos horarios que debes conocer:

Hora del Este (ET) 11:10 PM: Para Nueva York, Miami, Atlanta, Boston, Washington D.C.

Hora del Centro (CT) 10:10 PM; Para Chicago, Houston, Dallas, San Antonio, Austin

Hora de la Montaña (MT) 9:10 PM: Para Denver, Phoenix, Salt Lake City, El Paso

Hora del Pacífico (PT) 8:10 PM: Para Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Seattle, San Diego

¿Cómo llegan los Pumas y el Santos para el encuentro de esta noche?

Ante el partido de esta noche, tanto la escuadra de Pumas como la de Santos llegan con realidades muy similares. Los de la UNAM buscan mantener su racha sumando puntos clave como visitante; la escudería de Santos busca hacer valer su posición como local dentro del Estadio Corona, para colarse dentro de los puestos de clasificación directa.