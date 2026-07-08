OFICIAL: Erling Haaland regresa a la música y estrena canción

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos ha dado muchas sorpresas en este casi primer mes de actividades y una de las más gratas para todo el internet ha sido el noruego Erling Haaland, quien en los últimos días se ha hecho viral por diversos motivos, aunque hay uno en el que todos sus antiguos y nuevos seguidores coinciden: Su gran carisma.

Te puede interesar: Así fue el paso de Erling Haaland en la música electrónica y rap antes de volverse un futbolista profesional

En los últimos días se hizo viral un video de hace casi 10 años donde de muestra a Haaland cantando junto a sus amigos versionando una canción de DJ Kygo, por lo que el músico posteo que si este llegaba a anotar contra Brasil en los 8vos de Final, harían un remix actual y sí, “El Androide” anotó dos goles y le dio el pase a Noruega a los Cuartos de Final.

Erling Haaland debuta en la música

Como no era de esperarse, DJ Kygo cumplió su promesa y un sueño de la adolescencia del norugego junto a sus amigos, cuando formaron la agrupación llamada Flow Kingz en el ya lejano 2026, por lo que este nuevo lanzamiento podría mostrarnos una nueva faceta del delantero sensación del Mundial 2026.

Uno de los detalles de la primera versión de “Kygo jo” de Flow Kingz (la agrupación de Haaland y sus amigos) es que estos incluso habían grabado un video musical donde además de mostrar su día a día como adolescentes, realizaron una coreografía, dejando ver sus mejores pasos de baile.

Erling Haaland se convierte en un ícono de la música con su canción

Si bien, el nombre de Haaland y la música nos remonta a la canción “Haaland (Ha Ha Ha)” de CTID, esta en realidad fue hecha por fanáticos quienes semana a semana corean su nombre cuando este juega para el Manchester City de la liga inglesa, dejando ver el cariño que la afición tiene por el jugador de 25 años

