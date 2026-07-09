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Sorprendente a cuánto asciende la fortuna de Erling Haaland a sus 25 años

A su corta edad, el noruego ya tiene un gran patrimonio, ello gracias a que es considerado uno de los mejores “killers en el área”

Sorprendente a cuánto asciende la fortuna de Erling Haaland a sus 25 años
Sorprendente a cuánto asciende la fortuna de Erling Haaland a sus 25 años|Fotballandslaget ﻿

Escrito por: José Alejandro

Erling Haaland tiene apenas 25 años, pero por su manera de jugar y de ser letal en el área parece que ha jugado al futbol toda una vida; no por ello es considerado uno de los mejores “killers en el área” de la actualidad. El noruego, que nació en un pueblo de Inglaterra que vale la pena conocer, no solo destaca en la cancha, sino también fuera de ella con una sorprendente fortuna que asciende a millones de pesos.

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Haaland , quien vuelve a jugar en el Mundial 2026 y cómo verlo GRATIS por Azteca 7es de 100 millones de dólares, que asciende a más de 1.7 mil millones de pesos. El delantero se lo ha ganado en la cancha, pues en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ pelea por llegar lejos con su selección y también por la Bota de Oro junto a Kylian Mbappé y Lionel Messi, quien lidera la tabla de goleadores.

Fortuna Erling Haaland
El patrimonio neto de Haaland es de 100 millones de dólares, que asciende a más de 1.7 mil millones de pesos.|Fotballandslaget ﻿

El sueldo de Haaland en el Manchester City

El jugador de 25 años es una de las piezas claves del Manchester City, que ha conquistado un sinfín de títulos con la llegada de Pep Guardiola. Ello le ha ganado el reconocimiento de sus compañeros, cuerpo técnico y de la directiva, que lo ha posicionado como el mejor pagado en la actualidad.

Erling tiene el mejor sueldo de Manchester City, pues según la plataforma Capology, percibe anualmente 27.3 millones de euros, que en pesos mexicanos son poco más de 547 millones de pesos.

La vida de Haaland fuera de las canchas

El delantero destaca en las canchas, pero lo que pocos saben es acerca de su vida privada. El jugador de Manchester City tiene una relación con la influencer y exfutbolista Isabel Haugseng, quien es su pareja desde 2021. Solo bastaron 3 años para que ambos tuvieran a su primer hijo a finales de 2024.

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