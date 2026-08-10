Shakira manda emotivo mensaje a Colombia tras el fuerte terremoto: “Mi corazón está con todos”

Shakira reaccionó al fuerte terremoto que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto y envió un emotivo mensaje a sus paisanos que en estos momentos se enfrentan a momentos de mucha angustia. El sismo tuvo una magnitud de 7.4 con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y como es de esperarse, logró percibirse en distintas regiones del país. La fuerza del sismo provocó daños; las autoridades continúan evaluando la situación y calculando el número de personas afectadas, por lo que no hay cifras reales en estos momentos, ya que todavía pueden cambiar.

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¿Qué dijo Shakira sobre el terremoto en Colombia?

La intérprete de “Hips Don’t Lie” recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje para Colombia, donde expresó su preocupación por quienes vivieron el sismo.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible.

Shakira resaltó la capacidad de los colombianos de apoyarse en momentos tan difíciles como estos y pidió que la gente mantenga la calma y esté atenta a las indicaciones para saber cómo ayudar.

Shakira nunca deja de estar al pendiente de Colombia

Aunque actualmente la cantante reside en Miami, Shakira siempre ha mantenido una relación especialmente cercana con su país natal. Si eres fanático de Shakira, debes saber que Barranquilla, la ciudad donde nació, tiene un lugar muy especial en su corazón, su identidad y sobre todo en su trayectoria artística.

De hecho, la cantante ha llevado referencias de Colombia a los distintos escenarios internacionales en los que se ha presentado y también ha impulsado proyectos sociales relacionados con la educación y la infancia en su país.