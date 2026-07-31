La app para ver EN VIVO y GRATIS los partidos de la Liga BBVA MX, hoy viernes 31 de julio

Hace unos días que regresó la Liga MX, donde jornada a jornada podemos disfrutar de los mejor del fútbol de nuestro país y para buenas noticias de nuestro público “pambolero”, les venimos a contar que hay una app completamente GRATIS donde pueden seguir algunos de los mejores encuentro completamente en vivo.

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Si tú al igual que nosotros disfrutas la intensidad del balompié de México, seguramente te interesará conocer la aplicación gratuita donde cada jornada podrás ver jornada a jornada algunos de los mejores encuentros del Clausura 2026.

¿En qué aplicación puedo ver fútbol gratis HOY 31 de julio?

Para que sigas los MEJORES partidos de la increíble Liga MX, te invitamos a descargar la aplicación de TV Azteca Deportes, misma que es gratis y se encuentra disponible en la App Store para dispositivos con sistema iOS (como iPhone) y en la Play Store para smartphones Android.

A través de esta aplicación podrás seguir cada detalle de algunos de los partidos más intensos de este viernes 31 de julio, así como demás detalles que comparta con nuestra señal de Azteca Deportes, donde te esperan nuestros mejores comentaristas y analistas con las narraciones que le han dado la vuelta al mundo Dr. García…

¿Qué partidos de Liga MX habrá HOY 31 de julio?

Este viernes habrá dos partidos que por nada del mundo te querrás perder pues a las 6:50 pm. la Franja del Puebla estará recibiendo a las Chivas del Guadalajara donde los locales seguramente demostrarán su mejor versión ante Armando “Hormiga” González y sus “Chivalácticas” dirigidas por Gabriel Milito.

Más tarde, a las 8:50 pm de este mismo Viernes Botanero podrás seguir el encuentro entre Juárez FC vs. los Pumas, en donde el conjunto fronterizo hará lo posible por salir de los últimos lugares de la tabla.