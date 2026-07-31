Juárez vs. Pumas: link libre para ver GRATIS el partido de la Liga BBVA MX, online y en vivo

Aquí y en China es sabido que el Viernes Botanero es uno de los eventos deportivos IMPERDIBLES de cada semana y en esta ocasión como parte de la Jornada 3 de la siempre flamante Liga MX estaremos viviendo un partido de alta intensidad, pues se llevará a cabo el partido de Juárez vs. Pumas.

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En la Liga MX nada está definido y en esta ocasión el conjunto fronterizo buscará imponer condiciones ante un subcampeón que viene con ganas de más, tal como lo ha demostrado en el arranque de este torneo Apertura 2026 y nosotros te compartiremos el link GRATIS para que sigas cada momento.

¿Dónde ver el partido de Juárez vs. Pumas HOY?

Este viernes 31 de agosto podrás seguir el partido de Juárez vs. Pumas a través del sitio web OFICIAL de Azteca Deportes, página que comparte la transmisión directa del Canal 7, donde podrás seguir cada momento de este encuentro imperdible del fútbol de nuestro país haciendo clic AQUÍ.

Por un lado, Juárez buscará salir de los últimos puestos de la tabla general, mientras que el club universitario hará todo lo posible por mantenerse en lo más alto luego de las muestras de buen fútbol en el arranque de este torneo, donde ambos conjuntos lo dejarán el todo por el todo.

¿A qué hora es el partido de Juárez vs Pumas de este viernes 31 de julio?

Puedes seguir lo mejor de esta transmisión a través del sitio web de Azteca Deportes y Azteca 7 en punto de las 8:50 de la noche (horario del centro de México) donde nuestros mejores analistas y comentaristas llevarán hasta donde estés lo mejor de este partido de fútbol.

¡Ahora lo sabes! No dudes en sintonizarnos para vivir este imperdible Viernes Botanero a través de la señal de TV Azteca.