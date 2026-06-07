Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: 5 consejos clave para evitar problemas en el Estadio Ciudad de México

Estamos a pocos días de que se lleve a cabo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, para ser específicos, se celebrará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y miles de aficionados ya se preparan para vivir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Si eres uno de los afortunados que asistirá al partido inaugural entre México y Sudáfrica, es importante que planees con anticipación cómo llegar, qué objetos llevar y qué medidas tomar para evitar contratiempos durante una jornada que reunirá a decenas de miles de personas.

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¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México sin sufrir con el tráfico?

Ese día la Ciudad de México será un completo caos, por lo que uno de los principales consejos para los asistentes es evitar el uso de automóvil particular. Debido a los cierres viales, filtros de seguridad y alta afluencia de aficionados, las autoridades recomiendan utilizar transporte público o aplicaciones de movilidad. Otra razón por la cual es mejor opción no usar tu auto es que el estacionamiento disponible será limitado, por lo que intentar llegar en coche podría generar retrasos importantes.

Llega al menos dos o tres horas antes

La FIFA y los organizadores han implementado estrictos controles de seguridad para el ingreso, por lo que se te recomienda llegar con un mínimo de dos o tres horas de anticipación. Puede parecer mucho, pero esto te permitirá pasar los filtros de acceso con tranquilidad, encontrar tu asiento y disfrutar de las actividades previas a la ceremonia inaugural sin prisas ni estrés.

Respeta la política de bolsas transparentes

Evita llegar con objetos que no están permitidos. Recuerda que si llevaras bolsa, debe ser transparente, por lo que mochilas grandes, bolsos opacos y ciertos accesorios podrían impedir tu ingreso.

Lleva únicamente lo esencial

Lo mejor para evitar problemas es llevar únicamente lo indispensable para agilizar los controles de seguridad. No te olvides de llevar tu boleto digital, una identificación, tu Fan ID (si es el caso), celular y cartera. Siempre recuerda: mientras menos objetos cargues, más rápido será tu acceso al estadio.

Planea tu regreso antes de que termine el partido

Te recomendamos revisar con anticipación las rutas de transporte disponibles, puntos de reunión y opciones de movilidad para regresar a casa con tranquilidad. Recuerda que tener un plan de salida puede cambiar por completo tu experiencia.