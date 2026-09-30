¿Fernando Alonso seguirá en Fórmula 1?: Esto se sabe sobre su posible retiro de los grandes circuitos

Después de que dentro de la conversación digital los fans de la Fórmula 1 comenzaran a señalar el posible retiro del piloto Fernando Alonso, los rumores terminaron después de que el español, junto a Aston Martin, confirmara que continuaría corriendo dentro de la escudería al considerar que todavía se siente rápido y con las capacidades necesarias para competir.

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¿Qué se sabe sobre el retiro de Fernando Alonso de la Fórmula 1?

De manera oficial se ha confirmado que el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso no se retirará por el momento de los circuitos, aplazando cualquier retiro después de confirmarse su renovación junto a la escudería Aston Martin para disputar la temporada 2027 de la Fórmula 1.

"Me voy a retirar de la Fórmula 1... pero todavía no". Declaró Fernando Alonso

El anuncio que confirma la presencia del piloto para 2027, se dio el pasado 29 de septiembre, generando todo un movimiento dentro del mundo del automovilismo debido a que la escudería y el piloto habrían estado jugando con las especulaciones de los fans con su video a manera de despedida.

¿Cuáles y cuántos son los reconocimientos que ha conseguido Fernando Alonso dentro de la Fórmula 1?

El piloto español ha conseguido diversos Campeonatos Mundiales de Pilotos de Fórmula 1: (2005 y 2006) con Renault y tres subcampeonatos con Ferrari. No obstante, dentro de su trayectoria ha logrado consolidarse dentro de la élite histórica de la categoría al acumular 32 victorias, 22 pole positions y 106 podios en total.

Además de sus cuantiosos títulos y logros dentro de los circuitos, Alonso ostenta el récord absoluto como el piloto con más Grandes Premios disputados en la historia de la competición, superando las 440 carreras a lo largo de 23 temporadas activas. Este reconocimiento lo consolida como uno de los pilotos más importantes y longevos del automovilismo y miembro oficial del Salón de la Fama de la FIA.