FIFA Fan Fest de Guadalajara: Dónde será, fechas y posible costos de esta celebración de la Copa Mundial de la FIFA

Como sabrás, este próximo 11 de junio dará inicio el torneo de fútbol más esperado de todo el año, pues se estará celebrando en México, Estados Unidos y Canadá la Copa Mundial de la FIFA 2026 y como si el deporte no fuera suficiente, nuestro país también será testigo de una gran cantidad de actividades por hacer en estos días.

Para buenas noticias de los tapatíos, Guadalajara estará siendo sede de algunos de los partidos más esperados de todo el torneo, por lo que esta ciudad podrá presumir que tendrá alguno de los mejores eventos deportivos en esta edición, sobre todo en este Fan Fest de Guadalajara.

¿En dónde será el FIFA Fan Fest 2026 de Guadalajara?

Se ha confirmado que este Fan Fest por parte de la FIFA en la ciudad de Guadalajara se llevará a cabo en la Plaza de la Liberación, la cuál está en el Centro Histórico de, el cuál está ubicado en C. Pedro Loza 27A, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jalisco.

Este punto es uno de los más emblemáticos de toda la ciudad, pues su riqueza cultural en combinación con la vida urbana lo hacen el lugar ideal para disfrutar de este Fan Fest, además de su ubicación céntrica con las vialidades principales.

¿Qué habrá en el Fan Fest de Guadalajara y qué precios tendrá?

Esta fiesta llegará a la ciudad para ofrecer una experiencia enaltecer a la ciudad pues habrá actividades para todas las edades, donde la gastronomía, la música en vivo, el arte y el fútbol se adueñarán de estas semanas, pues además transmitirán algunos partidos en esta locación y a diferencia de otros países, este será completamente gratis.

¿Qué partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugarán en Guadalajara?

La ciudad de Guadalajara estará recibiendo algunos de los partidos más esperados de todo el torneo, donde se espera la participación de algunos de los cracks mundiales como Lamine Yamal, Pedri, Song-Heung Min (Sonaldo), James Rodríguez, Luis Díaz, Federico Valverde y más:



Corea del Sur vs República Checa (Grupo A) - 11 de junio

(Grupo A) - 11 de junio México vs Corea del Sur (Grupo A) - 18 de junio

(Grupo A) - 18 de junio Colombia vs República Democrática del Congo (Grupo K) - 23 de junio

(Grupo K) - 23 de junio Uruguay vs España (Grupo H) - 26 de junio