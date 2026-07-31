Canal de TV Abierta para ver HOY viernes 31 de julio los partidos de la Liga BBVA MX; partidos que transmitirá Azteca 7

¡Es viernes botanero en Azteca 7! La actividad de la Liga BBVA MX continúa con la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026. Para este viernes, 31 de julio, la afición será testigo de varios duelos imperdibles. Conoce los partidos que podrás seguir GRATIS y EN VIVO hoy por TV Abierta en la señal de Azteca 7.

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¿Qué partidos de la Liga BBVA MX pasará Azteca 7 hoy, 31 de julio?

En Azteca 7 nos encanta consentirte, por lo que podrás seguir GRATIS y EN VIVO dos de los duelos más esperados de la Jornada 3: Puebla vs. Chivas y FC Juárez vs. Pumas. El primer encuentro se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que el segundo tendrá lugar en el Estadio Olímpico Benito Juárez. No obstante, ambos podrán disfrutarse por nuestra señal en TV Abierta o, si lo prefieres, también podrás seguir ambas transmisiones de manera GRATUITA y ONLINE en el sitio web oficial de Azteca 7 o cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

¿A qué hora empieza el Puebla vs. Chivas?

El encuentro entre Puebla vs. Chivas arranca en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). La escuadra poblana llega a su tercer encuentro en noveno lugar, con un total de 3 puntos; mientras que las Chivas del Guadalajara se ubican en la onceava posición, también con 3 puntos, pero un menor número de goles.

¿A qué hora empieza el FC Juárez vs. Pumas?

En cuanto termine el Puebla vs. Chivas, podrás disfrutar del FC Juárez vs. Pumas. El encuentro está programado a las 9:00 p.m. (hora del centro de México). Por su lado, los Pumas de la UNAM llegan en doceava posición, con 3 puntos; mientras que el FC Juárez se ubica en el último lugar de la tabla, con cero puntos.

Apertura 2026 Liga BBVA MX: ¿Qué partidos quedan de la Jornada 2?

A continuación, el calendario de partidos restantes de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX:

Partidos del Viernes 31 de Julio

Puebla vs. Chivas: 7:00 pm

7:00 pm San Luis vs. Tijuana: 9:00 pm

9:00 pm FC Juárez vs. Pumas: 9:00 pm

Partidos del Sábado 1 de Agosto

Querétaro vs. Tigres: 5:00 pm

5:00 pm León vs. Pachuca: 7:00 pm

7:00 pm Atlas vs. Monterrey: 7:00 pm

7:00 pm Cruz Azul vs. Atlante: 9:00 pm

Partidos del Domingo 2 de Agosto