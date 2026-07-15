Erling Haaland ¿cambia el fútbol? SORPRENDE con nueva faceta: y se roba todas las miradas en importante desfile de alta costura en Sicilia

Erling Haaland sigue acaparando todas las miradas tras finalizar su participación dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues ahora ha vuelto a ser tendencia al aparecer junto a su pareja Isabel Haugseng Johansen, al desfile Alta Sartoria 2026 de Dolce & Gabbana en Taormina, Sicilia.

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¿Qué se sabe sobre la aparición de Haaland y su pareja Isabel en pasarela de Italia?

Desde su perfil personal, el delantero del Manchester City, Erling Haaland compartió una serie de fotografías en donde se le puede ver junto a su esposa Isabel Haugseng Johansen, posando para las cámaras durante el desfile Alta Sartoria 2026 de Dolce & Gabbana en Taormina, Sicilia, evento en donde ambos acapararon la atención de uno de los eventos de alta costura más exclusivos del año.

¿Qué es el desfile Alta Sartoria 2026 de Dolce & Gabbana?

El desfile de Alta Sartoria 2026 de Dolce & Gabbana se celebró el pasado 14 de julio del 2026, dentro del histórico Teatro Antico de Taormina, Sicilia. Este evento se conoce como el magno evento anual de la firma dedicado en exclusiva a la alta sastrería masculina.sastrería masculina.

Erling Haaland y su pasión por la moda

Recientemente, el delantero del Manchester City, Erling, fue tendencia dentro de la moda de alta costura, al darse a conocer diversos datos sobre su exclusiva colección de bolsos de alta gama, la cual se estima que tiene un valor superior a los 800 mil dólares, en donde sobresalen marcas como Hermès, Louis Vuitton, Chanel y Dolce & Gabbana, consolidándose como un ícono de la moda masculina.