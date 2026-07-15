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La app para ver EN VIVO y GRATIS el partido de Inglaterra vs. Argentina, de las semifinales del Mundial 2026

La esperada semifinal del Mundial 2026 podrá seguirse desde dispositivos móviles. Conoce la app para verla completamente gratis.

La app para ver EN VIVO y GRATIS el partido de Inglaterra vs. Argentina, de las semifinales del Mundial 2026
La app para ver EN VIVO y GRATIS el partido de Inglaterra vs. Argentina, de las semifinales del Mundial 2026

Escrito por: Hugo Pantoja

La recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de llegar y promete ser uno de los encuentros más esperados de todos, gracias a la actuación que han dado Inglaterra y Argentina durante sus partidos previos. Y si te preguntas cómo, cuándo y dónde ver el partido GRATIS, recuerda que puedes seguir la transmisión completa por Azteca 7 por la App en Vivo de TV Azteca.

Ahora lee: Link libre y GRATIS para ver partidos de la Liga MX esta apertura 2026

Inglaterra y Argentina se batirán en duelo este próximo miércoles 15 de julio del 2026 en uno de los juegos más importantes de la recta final, en donde no solo se disputarán las semifinales por la copa, sino también.

Cómo, cuándo y dónde ver totalmente GRATIS la semifinal entre Inglaterra y Argentina

Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre Inglaterra y Argentina, se llevarán a cabo el próximo 15 de julio del 2026 y, si te preguntas cómo poder verlo totalmente GRATIS, aquí te contamos todo lo que debes saber:

Señal abierta de TV Azeca

El partido entre Inglaterra y Argentina podrás disfrutarlo por la señal abierta de TV Azteca en punto de la 1:00 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México). Sigue la transmisión digital dando clic aquí.

Por medio de la app en VIVO de TV Azteca

Si no puedes seguir la transmisión en vivo por la señal abierta de TV Azteca, también puedes ver la semifinal por la aplicación móvil de TV Azteca, la cual está disponible para iOS y Android. Para ver el encuentro debes descargar la app, aceptar los términos y condiciones; una vez iniciada la sesión, debes esperar que la señal en directo del partido esté disponible.

Inglaterra contra Argentina: todo lo que debes saber sobre el esperado encuentro

De acuerdo con el calendario de la FIFA, el encuentro entre Inglaterra y Argentina se jugará el próximo 15 de julio del 2026, en punto de las 13:00 horas. (tiempo del centro de México).

El partido se llevará a cabo dentro de las instalaciones del Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Horarios y canales de transmisión

Para el caso de México, el encuentro se transmitirá GRATIS por Azteca 7 en punto de las 13:00 horas. (Tiemo de México)

  • En el caso de Argentina, el partido comenzará en punto de las 16:00 horas.
  • Para el caso de los Estados Unidos, el partido se vivirá en punto de las 15:00 horas. (Tiempo del Este)

Toma en cuenta que también podrás seguir toda la cobertura mundialista por medio de nuestras redes sociales oficiales y no te pierdas nada del cierre del torneo deportivo más importante de todo el mundo.

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