Erling Haaland y su IMPRESIONANTE colección de bolsos que supera los cinco MILLONES de pesos

El delantero y rey de las redes sociales Erling Haaland capta la atención, pero esta vez fuera del terreno de juego y dentro de la moda. Pues el delantero del Manchester City, posee una exclusiva colección de bolsos de lujo cuyo valor supera fácilmente los cinco millones de pesos. Ahora te contamos un poco sobre esta increíble colección de moda.

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Es importante destacar que entre las piezas conocidas de la colección existen modelos de marcas de lujo reconocidas, como la exclusiva línea HAC (Haut à Courroies) de Hermès, lo que refleja una faceta poco conocida del futbolista y su interés por la alta costura y los accesorios exclusivos.

La impresionante colección de bolsos de lujo de Halaan

La colección de bolsos de lujo de Erling Haaland Erling Haaland destaca principalmente por su exclusiva obsesión con la firma de costura francesa Hermès, en la cual se pueden encontrar diversos formatos XL de modelos icónicos como Haut à Courroies (HAC) y Birkin, piezas con las que se puede valorar una colección superior a los 3000 mil dólares, lo que supera los 5,260,092.00 pesos al cambio del día de hoy.

La colección de Hermès (Línea HAC y Birkin)

De acuerdo con lo que se ha podido observar, el famoso delantero y fenómeno del futbol, prefiere los bolsos extragrandes, de dimensiones entre los 40 y 50, lo que los convierte en bolsos ideales para viajar con estilo, y estos son algunos de los modelos más sobresalientes de su colección.

Hermès HAC Birkin 50 “Endless Road”

Esta pieza sobresale dentro de la colección, pues cuenta con un patchwork de cuero azul y amarillo que simula una carretera infinita con un paisaje de fondo, cuyo valor podría superar fácilmente los 45,000 dólares.

Hermès HAC Birkin 50 “Endless Road”|Hermés

Hermès Birkin Rock

Esta es considerada como una reinterpretación moderna y sobresaliente del calzón bolso de viaje tradicional, el cual, de acuerdo con los expertos, está confeccionado con detalles más toscos y bolsillos exteriores. El bolso está valuado en poco más de 101 mil dólares.

La colección de Hermès (Línea HAC y Birkin)|Hermés

Hermès Birkin HAC Multipockets

Este bolso cuenta con una silueta utilitaria confeccionada en piel de Togo, la cual,, de acuerdo con expertos de la moda textil, cuenta con múltiples compartimentos exteriores. Esta variante de diseño calista alcanzó los 60 mil dólares durante una subasta.

Hermès Birkin HAC Multipockets|Hermés

Hermès HAC Birkin 40 Toile

Este bolso es considerado como una alternativa de lujo discreta, el cual está confeccionado en lona clásica (Toile) con cuero. Dentro del coleccionismo de bolsos de lujo, esta bolsa es altamente buscada por ser un modelo "menos llamativo".

Hermès HAC Birkin 40 Toile|Hrermés

Con esta sorprendente colección de bolsos de lujo, Halaan no solo muestra una faceta fuera de las canchas, sino que muestra cómo el lujo y el confort pueden unirse con una de las figuras más sobresalientes y emblemáticas del internet que ha dejado la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️.