“Entré en depresión” Hirving Lozano habla sobre perderse el Mundial 2026 y cómo afectó su vida

La Copa Mundial de la FIFA 2026™️fue un momento importante para todos los deportistas que acudieron para representar a su país; sin embargo, Hirving Lozano ha mencionado que no acudir al evento deportivo fue un golpe muy duro para él. Incluso, detalló que el no poder estar ahí le provocó depresión.

Aunque explica que todo el momento lo experimentó como un auténtico aficionado y lo disfrutó, además de aprovechar el momento para felicitar a los jugadores por el gran trabajo que realizaron, eso no implica que no haya sido doloroso para él.

¿Por qué Chucky Lozano no fue a la Copa Mundial de la FIFA 2026™️?

Dentro de las razones por las que Hirving Lozano no estuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, se destaca que el jugador de 30 años no pudo mantener una competición regular en los meses previos del evento deportivo. Por otro lado, el cuerpo técnico de la selección prefirió seleccionar a deportistas que se habían mantenido constantes en la competencia durante la temporada.

Por otro lado, el deportista de alto rendimiento detalló que se pondrá en contacto con Rafa Márquez para que pueda ser considerado en la selección mexicana del próximo año, una fuerte decisión considerando lo que experimentó al no ser escogido para la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

¿Cuánto gana Hirving Lozano en el San Diego FC?

Hirving Lozano está jugando actualmente con el San Diego FC durante el 2026. En el MLS Players Association se dio a conocer el salario que recibe, convirtiéndose en el cuarto jugador en ganar más.

El 12 de mayo del 2026, se dio a conocer que su salario es de 9 millones 333 mil 333 dólares al año; aproximadamente son más de 160 millones de pesos mexicanos, sin considerar los cambios constantes que presenta el dólar.

Una suma de dinero importante, considerando que su contrato en el club va a finalizar hasta el 2028, por lo que le quedan otros años más en los que va a recibir la jugosa cantidad millonaria.