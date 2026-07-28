APP para ver GRATIS y EN VIVO partidos de la jornada 3 de la Liga BBVA MX

Es oficial, el fútbol mexicano está de vuelta y esta vez es gracias al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el cual se encuentra a punto de iniciar su Jornada 3, es por eso que te compartidos a través de qué aplicación podrás ver gratis y completamente en vivo los partidos más emocionantes que están por llevarse a cabo.

Jornada 3 Liga BBVA MX: ¿Dónde ver GRATIS y en VIVO los partidos?

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Jornada 3 Liga BBVA MX: Fecha de inicio y calendario de los partidos

Luego de las primeras dos jornadas de la Liga BBVA MX en donde la emoción futbolera se vivió al máximo y las diferentes escuadras dejaron todo en la cancha para acumular puntos, inicia la tercera, la cual comenzará este próximo 31 de julio y finalizará el 02 de agosto de 2026. A continuación te presentamos los partidos que forman parte de esta fase del torneo.

Partido Puebla vs. Guadalajara : Viernes 31 de julio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México), en el Estadio Cuauhtémoc.



: Viernes 31 de julio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México), en el Estadio Cuauhtémoc. Partidos Pumas vs. Juárez: Viernes 31 de julio en punto de las 21: 00 horas tiempo del centro de la Ciudad de México), en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

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